Українець Melovin феєрично відкрив фінал конкурсу Євробачення-2018 (відео)

За жеребом українському співакові випало виступати першим у фінальній частині конкурсі, з чим він успішно й впорався.

Представник України Melovin відкрив гранд-фінал Євробачення запальним виконанням своєї пісні Under The Ladder.

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За жеребом українському співакові випало виступати першим у фінальній частині конкурсі, з чим він успішно й впорався.

Відео виступу Melovin у фіналі Євробаченні-2018 (Eurovision Song Contest)

Сьогодні, окрім виступу українця, глядачі побачать ще 25 номерів конкурсантів.

Нагадаємо, виступ представника України на Євробаченні-2018 у другому півфіналі вже стає дедалі популярнішим у мережі. Наразі відео виступу українського співака "вибилося" до трендів YouTube. За дві доби номер Melovin переглянуло понад 2,5 мільйона користувачів.

Виступ Melovin у півфіналі Євробачення-2018 (відео: Eurovision Song Contest)

Як повідомляв УНІАН, перша десятка фіналістів Євробачення-2018 визначилася у вівторок, 8 травня. Тоді серед інших очікувано до фіналу потрапили Кіпр, Болгарія та Ізраїль.

Ще 10 фіналістів визначилися у четвер, 10 травня, серед них і український виконавець Melovin та Олександр Рибак з Норвегії, який вже перемагав на Євробаченні у 2009 році. А ось російська виконавиця Юлія Самойлова, яку СБУ не пустила до України на Євробачення-2017 через незаконне відвідування Криму, до фіналу не потрапила. Причому провальним виступ представниці Росії на Євробаченні-2018 назвали навіть самі росіяни.

Ще шість країн стають фіналістами Євробачення автоматично: п'ять країн - засновниць конкурсу (Іспанія, Франція, Німеччина, Великобританія, Італія) і країна-переможець минулого року (Португалія).

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