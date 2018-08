"Не твоя іграшка": переклад пісні екстравагантної переможниці Євробачення-2018 (відео)

За результатами голосування телеглядачів і національних журі, переможцем Євробачення-2018 стала співачка з Ізраїлю.

Переможцем Євробачення-2018 стала екстравагантна співачка з Ізраїлю Netta з не менш незвичайною піснею Toy.

Пропонуємо ознайомитися з перекладом пісні з англійської мови.

Toy

Look at me, I'm a beautiful creature

I don’t care about your modern-time preachers

Welcome boys, too much noise,

I will teach you Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Hey, I think you forgot how to play

My teddy bear's running away

The Barbie got something to say: Hey! Hey! Hey! Hey!

My "Simon says" leave me alone

I'm taking my Pikachu home

You're stupid just like your smart phone

Wonder woman, don't you ever forget

You're divine and he's about to regret

His baka-bakum, bak-bak bakumbai…

I’m not your toy

You stupid boy

I'll take you down

I'll make you watch me

Dancing with my dolls

On the MadaBaka Beat

Not your toy!

A-A-A-Ani Lo buba!

Don't you go and play with me boy!

A-A-A-Ani Lo buba!

Don't you go and play… Shake!

Kulului, Kulului, Ah, wedding bells ringing

Kulului, Kulului, Ah, money man bling-bling

I don't care about your 'stefa', baby

Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Wonder woman, don't you ever forget

You're divine and he's about to regret

His baka-bakum…bak-bak bakumbai…

I’m not your toy

You stupid boy

I'll take you down

I'll make you watch me

Dancing with my dolls

On the MadaBaka Beat

Not your toy

Іграшка

Подивіться на мене - я прекрасне створіння,

І мені начхати на твоїх сучасних проповідників.

Давайте ж, хлопчики, стільки шуму навколо - я вас навчу, агов!

Ви, здається, забули правила гри.

Гей! Мій ведмедик Тедді тікає стрімголов,

Барбі є що сказати, гей, гей, гей!

Мій "Саймон каже ..." - дай мені спокій!

Я забираю свого Пікачу і йду додому -

Ти такий же тупий, як твій смартфон.

Чудо-Жінка - не забувай,

Що ти чудова, і він ще пошкодує.

Адже він ... Хлопчик,

Я не твоя...

Я не твоя іграшка (не твоя іграшка),

Дурний хлопчик (дурний хлопчик).

Я спущу тебе з небес на землю і змушу дивитися,

Як я танцюю з моїми лялечками під маза-бака ритм.

Не твоя іграшка! (Кулулу, Кулулу!)

(Кулулу, Кулулу!)

Я не маріонетка,

Навіть не думай грати зі мною, хлопчик!

Я не іграшка,

Навіть не думай грати! Танцюємо!

(Кулулу, кулулу!) Дзвін весільних дзвонів,

(Кулулу, кулулу!) Дзвін монеток у чоловіків.

Мені плювати, як багато у тебе грошей, дитинко.

Чудо-Жінка - не забувай,

Що ти чудова, і він ще пошкодує.

Адже він ... Хлопчик,

Я не твоя...

Я не твоя іграшка (не твоя іграшка),

Дурний хлопчик (дурний хлопчик).

Я спущу тебе з небес на землю і змушу дивитися,

Як я танцюю з моїми лялечками під маза-бака ритм.

Я візьму тебе зараз,

Візьму тебе з собою, малюк.

(Я не твоя іграшка)

Дурний хлопчик,

Я спущу тебе з небес на землю і змушу дивитися,

Як я танцюю з моїми лялечками під маза-бака ритм.

(Я не твоя іграшка) Подивіться на мене - я прекрасне створіння,

(Дурний хлопчик) І мені плювати на всіх ваших сучасних божеств.

(Я не твоя іграшка) Не твоя іграшка, не твоя іграшка, не твоя іграшка, не іграшка,

Не твоя іграшка, не твоя іграшка, не твоя іграшка, не іграшка.

Виступ переможниці Євробачення-2018 Netta - Toy (відео: Eurovision Song Contest)