Українська переможниця "Євробачення" розповіла, чому Melovin отримав такі низькі оцінки журі

Руслана пояснила, що їх з Джамалою перемоги поставили високу планку і від представників України завжди чекають більшого.

Перша українська переможниця "Євробачення" Руслана розповіла, чому представник України в цьому році отримав такі низькі оцінки журі.

Про це співачка розповіла в інтерв'ю "Фактам".

- За нашого MELOVIN'а глядачі добре проголосували, а ось журі, за винятком двох країн, поставили нулі. Як таке можна пояснити?

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- Глядачі голосують за ту емоцію, яку отримують за три хвилини виступу артиста. Журі — це професіонали, які висувають більш жорсткі вимоги. І не потрібно вигадувати міфи про всесвітні змови, якось помсту Україні. Це все абсурд.

Насправді, організатори «Євробачення» дуже не люблять і бояться політичних контекстів. Як можна підкупити журі всіх країн? Це ж як на них треба тиснути? Якщо б такий факт був, це відразу спливло б і розгорівся неймовірний скандал з подальшою миттєвою дискваліфікацією. «Євробачення» — демократичний і відкритий конкурс. Просто в цей раз виявилося, що трендовий, якісний вокальний проект — це мало. Тому у MELOVIN'а такі оцінки.

Україна, хоч і не так давно, але дуже гідно представлена на конкурсі. А наші з Джамалою перемоги поставили високу планку. Від представників України завжди чекають більшого. Тому гарний виступ на конкурсі — ще не запорука результату.

Як повідомляв УНІАН, український представник на " Євробаченні-2018 Melovin зайняв 17 місце. За результатами голосування він набрав 130 балів.