Ані Лорак у "чорному" образі довела до сліз публіку на конкурсі у Росії (фото)

Знімки Ані Лорак за годину набрали понад 30 тисяч лайків.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка вирушила на конкурс "Новая волна" в російському Сочі, поділилася кадрами свого виступу.

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"Вчора я виконала одну зі знакових пісень у моєму творчому житті. Саме з піснею "Боже мій" я перемогла в конкурсі "Ранкова зірка". Сьогодні вона знайшла нове звучання в шоу DIVA", - написала співачка на своїй сторінці в Instagram і показала знімки, на яких вона постала у чорній відвертій сукні.

"Діво, це було до сліз", "До тремтіння і до сліз", "Дуже душевна пісня. Пробило до сліз", "Сльози текли, коли ви виконували цю пісню", - пишуть у коментарях під фото.

Як повідомлялося, Вєрка Сердючка стала зіркою афтепаті відкриття "Новой волны-2018" в російському Сочі. Андрій Данилко вперше за кілька років виступив на публічному заході в РФ і витягнув на сцену Ані Лорак і Сергія Лазарєва.