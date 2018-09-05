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Ані Лорак у "чорному" образі довела до сліз публіку на конкурсі у Росії (фото)

15:29, 05 вересня 2018
Суспільство
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Ані Лорак виступила в Сочі / фото instagram.com/anilorak

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"Вчора я виконала одну зі знакових пісень у моєму творчому житті. Саме з піснею "Боже мій" я перемогла в конкурсі "Ранкова зірка". Сьогодні вона знайшла нове звучання в шоу DIVA", - написала співачка на своїй сторінці в Instagram і показала знімки, на яких вона постала у чорній відвертій сукні.

"Діво, це було до сліз", "До тремтіння і до сліз", "Дуже душевна пісня. Пробило до сліз", "Сльози текли, коли ви виконували цю пісню", - пишуть у коментарях під фото.

фото instagram.com/anilorak
фото instagram.com/anilorak

Як повідомлялося, Вєрка Сердючка стала зіркою афтепаті відкриття "Новой волны-2018" в російському Сочі. Андрій Данилко вперше за кілька років виступив на публічному заході в РФ і витягнув на сцену Ані Лорак і Сергія Лазарєва.

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Теги: #Росія#Ані Лорак#Новая волна