День шарлотки: кондитери розкрили секрети приготування яблучного пирога (відео)
Раніше її робили з черствого хліба та яблучного сиропу, тепер - із борошна, яєць та яблук. У Британії називали десертом для бідних, нині у ресторанах - це вишуканий десерт. Яблучний пиріг та шарлотка - світ відзначив їхній день.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
А в Україні цього року небачений урожай яблук.
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Пропонуємо вам класичний рецепт шарлотки з яблуками. Цей рецепт є базовим варіантом випікання. Такий яблучний пиріг завжди виходить дуже смачним.
Необхідні інгредієнти:
1 стакан борошна;
1 стакан цукру;
курячі яйця ― 4 шт.;
розпушувач тіста або сода гашене оцтом ― 1/2 ч. л.;
4-5 яблук невеликого розміру, або 3-4 великих яблука;
вершкове масло (щоб змастити форму для випічки).
У глибоку посудину розбити яйця, висипати весь цукор і збити міксером або віночком. Отримана заготовка для тіста збільшиться в розмірі приблизно в три рази, вона повинна вийти ніжно кремового кольору. В декілька заходів просіваємо борошно, кожен раз перемішуємо, щоб не було грудочок. Борошно заздалегідь змішати з розпушувачем або гашеного содою. Суміш збити кухонним міксером на невеликій швидкості. Збивати недовго, до отримання однорідного стану.
Яблука необхідно відчистити від шкірки, вирізати середину і нарізати не дуже товстими скибочками або кубиками. Після змішати тісто з нарізаними яблуками.
Вилити тісто в змащену вершковим маслом ємність для готування. Помістити в розігріту до 180 градусів духовку і випікати 40-45 хвилин.
Смачного!