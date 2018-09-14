День шарлотки: кондитери розкрили секрети приготування яблучного пирога (відео)

Яблучний пиріг та шарлотка - світ відзначив їхній день.

Раніше її робили з черствого хліба та яблучного сиропу, тепер - із борошна, яєць та яблук. У Британії називали десертом для бідних, нині у ресторанах - це вишуканий десерт. Яблучний пиріг та шарлотка - світ відзначив їхній день.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

А в Україні цього року небачений урожай яблук.

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Пропонуємо вам класичний рецепт шарлотки з яблуками. Цей рецепт є базовим варіантом випікання. Такий яблучний пиріг завжди виходить дуже смачним.

Необхідні інгредієнти:

1 стакан борошна;

1 стакан цукру;

курячі яйця ― 4 шт.;

розпушувач тіста або сода гашене оцтом ― 1/2 ч. л.;

4-5 яблук невеликого розміру, або 3-4 великих яблука;

вершкове масло (щоб змастити форму для випічки).

У глибоку посудину розбити яйця, висипати весь цукор і збити міксером або віночком. Отримана заготовка для тіста збільшиться в розмірі приблизно в три рази, вона повинна вийти ніжно кремового кольору. В декілька заходів просіваємо борошно, кожен раз перемішуємо, щоб не було грудочок. Борошно заздалегідь змішати з розпушувачем або гашеного содою. Суміш збити кухонним міксером на невеликій швидкості. Збивати недовго, до отримання однорідного стану.

Яблука необхідно відчистити від шкірки, вирізати середину і нарізати не дуже товстими скибочками або кубиками. Після змішати тісто з нарізаними яблуками.

Вилити тісто в змащену вершковим маслом ємність для готування. Помістити в розігріту до 180 градусів духовку і випікати 40-45 хвилин.

Смачного!