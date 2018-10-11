Каменських стала блондинкою і заінтригувала фанатів тизером нового кліпу (відео)
15:52, 11 жовтня 2018Суспільство
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На записі Каменських постає блондинкою з довгим кучерявим волоссям в корсеті, велосипедках, з зав'язаною поверх них спідницею і на шпильках.
Співачка в Instagram Stories повідомила про вихід свого альбому / фото Instagram
Українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками тизером свого нового кліпу на пісню "Ломала", прем'єра якого відбудеться сьогодні ввечері.
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Відео співачка опублікувала в Instagram.
На записі Каменських постає блондинкою з довгим кучерявим волоссям в корсеті, велосипедках, з зав'язаною поверх них спідницею і на шпильках.
Крім того, співачка в Instagram Stories повідомила про вихід свого альбому під назвою No comments. В нього увійшло 10 пісень.
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