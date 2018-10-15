Лобода вразила шанувальників фото без макіяжу

Світлана Лобода продемонструвала свою природну красу.

Відома українська співачка Світлана Лобода показалася без макіяжу.

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Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Без макіяжу ліпше", "Ви без макіяжу ще гарніша й ніжніша", "Без макіяжу ти на себе не схожа", "Розкішна", "До чого ж прекрасна", "Як добре без стрілок", "Яке розкішне волосся", "Світлано, як вам добре без макіяжу! І без цих стрілок концертних великих", - пишуть у коментарях.

Раніше в мережі розкритикували Лободи фото з відкритим ротом. "Фото жахливе", "Ось це "вареники", "Втомлена", "Обличчя стомлене, як після підтяжки", - писали в коментарях.