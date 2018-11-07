Стало відомо про стан української зірки 90-х, яка впала в кому

Нещодавно Ніну Кірсо забрали з приватної клініки.

Розкрито нові подробиці про стан солістки гурту «Фрістайл» Ніну Кірсо, яка 5 місяців знаходиться в комі.

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Як повідомив "КП" чоловік Ніни Кірсо Анатолій Розанов, який є музичним продюсером і композитором «Фрістайлу», нещодавно її забрали з приватної клініки і знову перевезли в Полтаву, де вона перебуває під наглядом медиків, до яких у нього є довіра.

У цьому декілька позитивних моментів для рідних: лікування обходиться набагато дешевше, рідні мають можливість часто відвідувати її. На жаль, каже Анатолій Розанов, йому довелося зіткнутися з недобросовісними лікарями, які, обіцяючи швидке і повне одужання, займалися викачуванням грошей. Так, тільки перший місяць лікування коштував майже 320 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Ніні Кірсо стало погано 1 червня, коли вона повернулася додому після концерту. Кірсо втратила свідомість, тільки через кілька годин її знайшла на підлозі в кухні подруга сина співачки, яка викликала швидку допомогу. Жінку доставили в лікарню у Полтаві, де діагностували інсульт, а наступного дня прооперували. З тих пір Ніна Кірсо знаходиться в комі.