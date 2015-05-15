Між Україною і Румунією запрацював малий прикордонний рух

Про це повідомили у Департаменті інформаційної політики та комунікацій Міністерства закордонних справ (МЗС). "14 травня 2015 року набула чинності Угода між Кабінетом міністрів та урядом Румунії про місцевий прикордонний рух, яка була підписана 2 жовтня 2014 року в Києві та затверджена постановою №164 від 31 березня 2015 року", - йдеться в повідомленні.

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Як нагадали в МЗС, положеннями Угодою передбачається спрощений порядок перетину кордону жителями прикордонних областей України і Румунії, які проживають у межах 30-кілометрової зони від спільного державного кордону. Передбачається, що мешканці прикордонної зони отримуватимуть безкоштовні дозволи на спрощений перетин кордону з правом перебувати в прикордонній зоні іншої держави до 90 днів кожного разу з дати перетину кордону, додали у відомстві.

Дія угоди буде охоплювати 662 українських населених пункти Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської та Чернівецької областей із загальним населенням близько 1 млн 500 тис. осіб, підкреслюється в повідомленні.

Оформлення дозволів на перетин громадянами України державного кордону в межах місцевого прикордонного руху буде здійснюватися дипломатичними представництвами і консульськими установами Румунії в Україні, відзначили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2014 року прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і прем'єр-міністр Румунії Віктор Понта підписали Угоду про малий прикордонний рух.

У березні цього року президент Петро Порошенко за підсумками зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом заявив, що "ми домовилися з румунською стороною про значний прогрес у малому прикордонному русі".