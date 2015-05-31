Спецслужби затримали чоловіка, який планував здійснити теракт в Києві

Про це повідомив в ході брифінгу речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За задумом російських кураторів (затриманого - УНІАН), терористичний акт мав дестабілізувати ситуацію в столиці України та спровокувати масові заворушення, - сказав Олександр Мотузяник. – Оперативники встановили особу терориста. Затриманий з травня по липень 2014 року очолював так званий слідчий підрозділ незаконного озброєного формування бойовиків під назвою «Лєший», що діяло в Луганській області. Він безпосередньо вів допити та катував українських військовослужбовців та мирних проукраїнських активістів. Терорист брав участь в диверсійних діях та операціях проти сил АТО. Після цього він був пере орієнтований російськими спецслужбами для організації терористичних актів у мирних українських містах».

Окрім того, Мотузяник повідомив, що вчора в Дніпропетровську оперативники затримали 4 зловмисників, які готували напади на волонтерів та членів добровольчих батальйонів і планували теракт в Дніпропетровську. «В результаті обшуку помешкання терористів у них було вилучено 5 гранат, вогнепальна зброя з боєприпасами, засоби зв’язку, комп’ютерна техніка, що підтверджує злочинну діяльність затриманих», - повідомив Олександр Мотузяник.