У "ДНР" почали користуватися власними "банківськими картками" (фото)

Про це у своєму Facebook повідомив так званий офіційний представник МЗС ДНР" Костянтин Долгов.

Таким чином, чиновники "ДНР" почали користуватися банківськими картками "народної республіки".

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"І тут же зняв у банкоматі свою першу зарплату у "МЗС ДНР". Все працює", - написав Долгов.

Зазначимо, що функції банківської картки об'єднали з функціями так званої соціальної картки, яку ввели на окупованій території раніше.

Як повідомляв УНІАН, також цю платіжну картку об'єднали разом з паспортами.