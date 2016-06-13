Почав роботу сайт, на якому можна слідкувати за рухом коштів у бюджеті Дніпра

Як повідомили УНІАН в апараті міського голови Бориса Філатова, сервіс надаватиме повну інформацію про доходи та видатки бюджету в зручній для сприйняття формі.

Так, на ресурсі міститься інформація про податкові надходження, трансферти, загальний та спеціальний фонди, бюджетний календар, фінансові дані щодо тієї чи іншої сфери життя міста. Інформація структурована та максимально візуалізована. Також портал містить дані про державні закупівлі, дозволяє потрапити в систему Prozorro і порівняти ключові фінансові показники різних міст.

Крім того, на сервісі є інтерактивна карта ремонтів, на якій показано, де і що ремонтують в місті, скільки коштів витрачається. Наразі на карту нанесені 928 об’єктів. Інформацію на ресурсі оновлюватимуть приблизно раз на тиждень.

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Зараз "Відкритий бюджет" працює в тестовому режимі.

Очільник Дніпра зазначив, що проект сервісу дніпровські депутати затвердили 18 травня, а на його реалізацію спочатку планували витратити 10 млн грн з бюджету міста. Але завдяки залученню волонтерів зі сфери інтернет-технологій витрати вдалося скоротити до 1 млн грн. Розробниками сервісу виступили фахівці центру політичних студій "Ейдос".

"Це майже історичний прецедент, коли виділяють гроші, а ми кажемо: "Дякуємо, не треба", - зазначила Яніка Мерило, експерт агентства електронного урядування, IT-консультант проекту "Дніпро смарт-сіті", яка й запропонувала залучити до створення "Відкритого бюджету" волонтерів. – Але ми нічого б не зробили, якби не постійна політична підтримка, яку ми мали".