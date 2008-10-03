Чи важко відмивати гроші в Україні?

Спеціальний комітет Ради Європи з питань взаємного оцінювання заходів для протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (MONEYVAL) з 22 вересня до 1 жовтня здійснив третій раунд оцінювання України.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Державного комітету фінансового моніторингу України.

Увагу членів MONEYVAL привертало зростання кількості кримінальних справ, порушених за узагальненими матеріалами Держфінмоніторингу щодо відмивання коштів, і доведення відповідних справ до суду.

Як наголошено в повідомленні, протягом доби Держфінмоніторинг отримує до 4 тис. повідомлень про підозрілі операції від підзвітних суб`єктів, з них 96% повідомлень надходять з банківського сектору. За 5 років внаслідок аналізу таких повідомлень фахівці Держфінмоніторингу підготували та направили до правоохоронних органів 3 тис. 218 узагальнених матеріалів (1889 основних матеріалів і 1329 додаткових матеріалів). За наслідками розгляду цих матеріалів порушено 841 кримінальну справу.

Офіційні результати оцінювання України буде оприлюднено в грудні 2008 року на сайті FATF.