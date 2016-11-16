Київська влада відбирає у акордеоніста Табачника пляж на березі Дніпра (відео)

Сьогоднішнє рішення депутатів стало першим кроком для того, щоб через 13 років розірвати скандальний договір оренди цінної ділянки площею понад 8 га

Сам Табачник називає ділянку "смітником", а його захисники на засіданні комісії стверджували, що планується облаштування ділянки, яке міській громаді не під силу.

Земля була передана в оренду рішенням Київради у 2003 році строком на 25 років і це рішення не враховувало висновок Державного управління екології та природних ресурсів, не відповідало нормам Водного та Земельного кодексу України. У відповідності з цим Київрада в 2005 році скасувала попереднє рішення і зобов'язала Головне управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації припинити договір оренди відповідної земельної ділянки в затоці Берковщина. Однак у 2008 році землю знову віддали в оренду "Міжнародного творчого центру Яна Табачника".