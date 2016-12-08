У центрі Києва мітингують декілька тисяч представників профспілок, перекрита вулиця Грушевського

На площі Конституції в Києві розпочинається мітинг Федерації профспілок України та регіональних профспілок в рамках оголошеної на сьогодні всеукраїнської акції протесту. Як передає кореспондент УНІАН, вулицю Грушевського перекрито для руху транспорту, починаючи від вулиці Шовковичної і до Кріпосного провулку.

Зараз на площі Конституції встановлено сцену і розпочинається мітинг, організований Федерацією профспілок України. Там перебуває приблизно кілька тисяч людей, які розмістилися перед будівлею Верховної Ради і по вулиці Грушевського.

Охорону громадського порядку здійснюють кілька сотень правоохоронців - представники Національної гвардії, Нацполіції, а також загони спецпризначенців в захисних шоломах та наколінниках.

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У той же час прес-служба Національної поліції повідомляє, що для підтримання правопорядку задіють близько 2,5 тис. правоохоронців через проведення масових акцій.

Як повідомляв УНІАН, Федерація профспілок України оголосила всеукраїнську акцію протесту 8 грудня у центрі Києва з вимогою підвищення мінімальної зарплати, перерахунку пенсій, приведення комунальних тарифів у відповідність з доходами громадян.

Члени профспілок вимагають від парламенту ухвалити запропонований урядом законопроект про підвищення мінімальної заробітної плати удвічі - до 3200 грн - з 1 січня 2017 року. Від уряду вимагають переглянути динаміку зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, щоб вона відповідала зростанню доходів населення.

Також профспілки вимагають вирішити питання заборгованості із зарплати перед робітниками.