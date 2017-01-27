Олеся перепоховають 29 січня на Лук'янівському цвинтарі Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр культури України Євген Нищук.

«За збігом обставин, саме 29 січня, на День пам'яті Крут, в неділю буде прощання і перепоховання Олександра Олеся. Воно відбуватиметься у вільному доступі - о 12-й годині буде панахида у Володимирському соборі під проводом Філарета. І приблизно, виходячи з транспортування, з переїздом, о 13.30 на Лук'янівському цвинтарі громадське прощання”, - сказав він.

Міністр додав, що перепоховання Олександра Олеся і його дружини відбудеться на Лук'янівському цвинтарі.

Нищук зауважив, що розглядався варіант перепоховання на Байковому кладовищі, але виходячи з того, що можливі подібні ситуації і необхідність перепоховання інших видатних людей - “чи військово-політичної еміграції, чи науковців, чи культурних діячів, - то ми подумали про те, щоб було у цьому руслі ще місце, тому було обрано саме Лук'янівський цвинтар”.

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Він наголосив, що на Лук'янівському цвинтарі передбачається створення алеї почесних перепоховань або пантеону видатних особистостей.

“Зараз підготовлено все для перепоховання Олександра Олеся, але те місце, яке вибрано, дозволяє у теплий час підготувати це місце для так званих почесних перепоховань - його по-різному можна називати - пантеон видатних особистостей або це місце буде підготовлено як Алею почесних перепоховань”, - сказав міністр.

Нищук зазначив, що на Лук'янівському цвинтарі на Алеї почесних перепоховань в майбутньому можливі ще поховання видатних людей. За словами Нищука, є понад 250 тисяч видатних українців, які померли за кордоном, водночас це не означає, що їх будуть перевозити в Україну. Міністр сказав, що зараз обговорюється можливість перепоховання лідера ОУН Євгена Коновальця (похований у нідерландському місті Роттердам) та архітектора Владислава Городецького (його могила у Тегерані).

Говорячи про витрати на перепоховання Олександра Олеся, міністр зазначив, що відповідно до рішення уряду, Міністерству закордонних справ України було виділено 60 тис. грн для транспортування останків і 80 тис. грн виділено Київській міській державній адміністрації для перепоховання в Україні.

Нищук повідомив, що на похорони погодилася прибути в Україну з Канади праправнучка поета, але на даний час ще точно не відомо, чи вона буде.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Олесь помер у 1944 році і був похований в Чехії.

Ренту за місце на кладовищі, де був похований поет, до останнього часу платив громадянин Чехії, вихідець з України Володимир Михайлишин. Але нещодавно він помер, і його син вирішив поховати в цій могилі свого батька.

Вранці 3 січня на Ольшанському кладовищі в Празі останки Олеся та його дружини було ексгумовано, а в їхній могилі поховано Михайлишина.

Президент України доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків Олеся в Чехії. 14 січня влада Чехії дала дозвіл на передачу Україні ексгумованих останків поета. Сьогодні,27 січня, останки Олеся та його дружини привезли до Києва.