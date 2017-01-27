Олеся перепоховають 29 січня на Лук'янівському цвинтарі Києва

13:39, 27 січня 2017
Суспільство
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Перепоховання українського поета Олександра Олеся та його дружини відбудеться у неділю, 29 січня, на Лук'янівському цвинтарі Києва.

На похорони погодилася прибути в Україну з Канади праправнучка поета / varianty.lviv.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр культури України Євген Нищук.

«За збігом обставин, саме 29 січня, на День пам'яті Крут, в неділю буде прощання і перепоховання Олександра Олеся. Воно відбуватиметься у вільному доступі - о 12-й годині буде панахида у Володимирському соборі під проводом Філарета. І приблизно, виходячи з транспортування, з переїздом, о 13.30 на Лук'янівському цвинтарі громадське прощання”, - сказав він.

Міністр додав, що перепоховання Олександра Олеся і його дружини відбудеться на Лук'янівському цвинтарі.

Нищук зауважив, що розглядався варіант перепоховання на Байковому кладовищі, але виходячи з того, що можливі подібні ситуації і необхідність перепоховання інших видатних людей - “чи військово-політичної еміграції, чи науковців, чи культурних діячів, - то ми подумали про те, щоб було у цьому руслі ще місце, тому було обрано саме Лук'янівський цвинтар”.

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Він наголосив, що на Лук'янівському цвинтарі передбачається створення алеї почесних перепоховань або пантеону видатних особистостей.

“Зараз підготовлено все для перепоховання Олександра Олеся, але те місце, яке вибрано, дозволяє у теплий час підготувати це місце для так званих почесних перепоховань - його по-різному можна називати - пантеон видатних особистостей або це місце буде підготовлено як Алею почесних перепоховань”, - сказав міністр.

Нищук зазначив, що на Лук'янівському цвинтарі на Алеї почесних перепоховань в майбутньому можливі ще поховання видатних людей. За словами Нищука, є понад 250 тисяч видатних українців, які померли за кордоном, водночас це не означає, що їх будуть перевозити в Україну. Міністр сказав, що зараз обговорюється можливість перепоховання лідера ОУН Євгена Коновальця (похований у нідерландському місті Роттердам) та архітектора Владислава Городецького (його могила у Тегерані).

Говорячи про витрати на перепоховання Олександра Олеся, міністр зазначив, що відповідно до рішення уряду, Міністерству закордонних справ України було виділено 60 тис. грн для транспортування останків і 80 тис. грн виділено Київській міській державній адміністрації для перепоховання в Україні.

Нищук повідомив, що на похорони погодилася прибути в Україну з Канади праправнучка поета, але на даний час ще точно не відомо, чи вона буде.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Олесь помер у 1944 році і був похований в Чехії.

Ренту за місце на кладовищі, де був похований поет, до останнього часу платив громадянин Чехії, вихідець з України Володимир Михайлишин. Але нещодавно він помер, і його син вирішив поховати в цій могилі свого батька.

Вранці 3 січня на Ольшанському кладовищі в Празі останки Олеся та його дружини було ексгумовано, а в їхній могилі поховано Михайлишина.

Президент України доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків Олеся в Чехії. 14 січня влада Чехії дала дозвіл на передачу Україні ексгумованих останків поета. Сьогодні,27 січня, останки Олеся та його дружини привезли до Києва.

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Теги: #Олесь#перезахоронення