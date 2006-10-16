Першу чергу Запорізької Січі здадуть у грудні (фото)

У грудні цього року на острові Хортиця на Дніпрі завершиться спорудження першої черги архітектурно-етнографічного комплексу „Запорізька Січ”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор Національного заповідника „Хортиця” Костянтин СУШКО на прес-конференції, що пройшла на острові у рамках інформаційно-туристичної акції „Відкриваємо Хортицю”.

За його словами, комплекс матиме 23 споруди, які відтворять побут і життя запорізьких козаків. Це, зокрема, будуть курінь та будинок кошового отамана, військова канцелярія і січова школа. Центральним об’єктом комплексу стане церква Покрови пресвятої Богородиці. Тут діятимуть кузня і гончарне виробництво, за зразки фортифікаційних споруд правитимуть три вежі, рови і земляний вал із частоколом. Загальна площа комплексу становитиме 3,5 га.

Вартість будівництва, повідомив К.СУШКО, становить близько 14 млн. грн., з яких 2 млн. грн. виділені державою, решта – спонсорська допомога ВАТ „Запоріжсталь”.

Комплекс буде споруджено у тому місці острова, де, за археологічними розкопками, існувало військове поселення – прототип Запорізької Січі. Ідея спорудження комплексу виникла у 60-ті роки минулого століття, було оголошено конкурс, але з ідеологічних міркувань у 70-ті роки партійні органи УРСР прийняли рішення про відмову від будівництва комплексу.

До цієї ідеї повернулись після здобуття Україною незалежності. Будівництво комплексу було урочисто відкрито 14 жовтня 2004 року - на свято Покрови пресвятої Богородиці, у День українського козацтва. Замовником будівництва виступає Національний заповідник „Хортиця”, проект виготовлено інститутом „Запоріжцивільпроект”, генеральний підрядник будівництва – запорізьке приватне підприємство „Протей”.

По завершенню першого етапу, що передбачає зведення власне будівель комплексу, почнуться художньо-оздоблювальні роботи –створення інтер’єру приміщень, формування експозиції. Планується, що їх буде завершено у квітні наступного року.

На острові Хортиця буде також відкрито музей козацьких кораблів, піднятих з дна Дніпра.

На замовлення Національного заповідника „Хортиця” „Київпроектреставрація” розробила проект музею.

За планом, музей буде розташований на Хортиці поруч з мостом через Дніпро. Вартість робіт по створенню музею становить 5 млн. грн.

За словами М.ОСТАПЕНКА, у жодному з міст країн колишнього СРСР немає бодай одного історичного корабля, піднятого з води. В Україні таких кораблі два – бригантина завдовжки 16 м і „Козацька чайка” (18,5 м). Човни було побудовано під час російсько-турецької війни 1735-1739 рр. після того, як на острові Мала Хортиця 1736 року було засновано Запорозьку Верф. Верф було споруджено запорозькими козаками, вони ж будували тут кораблі.

Як повідомив М.ОСТАПЕНКО, підняття з дна Дніпра одного такого корабля в Україні коштує близько 500 тис. грн.

Водночас, сказав М.ОСТАПЕНКО, уже через декілька років ці затрати для держави окупляться, оскільки це пам’ятки рівня ЮНЕСКО, тому, відповідно, реально розраховувати на значну кількість туристів до Запоріжжя. Зокрема, у Франції, за його словами, схожий об’єкт відвідує понад мільйон туристів за рік. Створення ж гідро-археологічного інституту і розширення штату науковців буде сприяти поповнюванню колекції та підвищуватиме імідж країни на світовому рівні, наголосив М.ОСТАПЕНКО.

„Ми йдемо до створення таких пам’яток довго та складно, - зауважив на прес-конференції у рамках акції „Відкриваємо Хортицю” заступник голови Комітету ВР з екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Юрій АРТЕМЕНКО. – Потрібні кошти, а, відтак, шукаємо однодумців, меценатів. Але без відродження традицій важко дбати про майбутнє України”.

На думку голови Комітету Верховної Ради України з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту і туризму Миколи ТОМЕНКА, який виступив одним з ініціаторів акції „Відкриваємо Хортицю”, спорудження комплексу стане важливим етапом у розвитку заповідника як одного з найпривабливіших туристичних об’єктів України.

„За останній період на острові відбулися серйозні зміни, відкрилися нові туристичні маршрути, зроблено цікаві знахідки. Тому важливо донести інформацію до широкого кола людей, яким цікава наша історія та культура. Важливо презентувати оновлений заповідник не лише в Києві, в регіонах України та у світі”, - сказав він.

В акції „Відкриваємо Хортицю”, ініційованій М.ТОМЕНКОМ, заступником голови Комітету ВР з екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Юрієм АРТЕМЕНКОМ та К.СУШКОМ, взяли участь журналісти столичних і всеукраїнських видань. Вони відвідали заповідник, ознайомилися з новими туристичними маршрутами і перспективами заповідника.