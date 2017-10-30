ТРК "Україна" вкотре відмовилась від дотримання журналістських стандартів - заява групи "1+1 медіа"

У неділю, 29 жовтня, у програмі «События недели» журналісти телеканалу «Україна» вкотре вразили черговою брехнею на адресу колег по медіаринку. Так, у останньому сюжеті, яким режисерами було вирішено завершити програму, мала б йти мова про перехід України на цифрове телебачення. Натомість, він був побудований таким чином, аби маніпулюючи громадською думкою, відверто завдати шкоди репутації конкурентів.

26 жовтня група «1+1 медіа» отримала на email запит від телеканалу «Україна» із проханням надати відеокоментар уповноваженої особи для сюжету інформаційно-аналітичної програми «События недели», тема якого – перехід на цифрове телебачення.

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У свою чергу, 1+1 медіа, як компанія, яка завжди виступала за перехід України на цифрове мовлення за умови гарантій повного покриття цифровим сигналом українських територій, того ж дня погодилась надати коментар, підтвердивши це телефонним дзвінком. Однак, наступного дня, намагаючись вийти на зв'язок з продюсером програми «События недели», 1+1 медіа не отримала жодної відповіді, як на телефонні дзвінки, так і на смс-повідомлення. Повторно про готовність коментувати 1+1 медіа було підтверджено 27 жовтня email-листом у відповідь на запит телеканалу «Україна».

Попри те, що зворотного зв’язку телеканалом «Україна» до 1+1 медіа надано не було, у сюжеті програми «События недели» готовність коментувати запит журналісти трактували так: «Наши запросы коллеги оставили без письменного ответа».

Враховуючи, що права висловитися ми були позбавлені, хочемо додати офіційні коментарі Ярослава Пахольчука, виконавчого директора 1+1 медіа, які, попри наше бажання, до сюжету так і не потрапили.

1. Як ви оцінюєте результати вимірювання зони покриття цифрового сигналу у Волинській та Кіровоградській областях?

Виміри проводились тільки у Волинській області, ми оцінюємо їх як дуже корисні та інформативні. Вони однозначно показали, що виміряна зона покриття цифрових передавачів менше ніж розрахункова.

2. Чи плануєте ви поширення результатів цих досліджень?

Ми офіційно надали дозвіл УДЦР на поширення нашої частини результатів, а вже вони, як профільне підприємство, можуть надати офіційні висновки за результатами вимірювання.

3. Чи плануєте сприяти проведенню аналогічних досліджень в інших областях України?

У цьому немає ніякого сенсу, як показали виміри, фактична зона покриття буде менше розрахункової.

4. Чи вбачаєте ви перешкоди на шляху переходу України до цифрового телебачення, якщо так, то які саме?

Зараз на переконання багатьох фахівців покриття Зеонбуду не відповідає тим 95%, про які вони говорять. І таким чином, сотні тисяч, якщо не мільйони громадян можуть бути позбавлені доступу до телебачення.

Сподіваємося, що наступного разу, надсилаючи запити по email, журналісти телеканалу «Україна» пам’ятатимуть про журналістські стандарти та заслухають другу сторону.