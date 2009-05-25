Київський підприємець звинувачує "Беркут"

Столичний підприємець Мстислав СКОРОБОГАТОВ звинувачує спецпідрозділ міліції “Беркут” у протиправному втручанні у корпоративний конфлікт навколо ТРЦ “Метроград”.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, новопризначений директор ТОВ “Місто Слави” (“Місто Слави” – співвласник ТРЦ “Метроград”) Петро ТКАЧЕНКО звернувся до нього по консультативну допомогу з метою посилити охорону вказаного торгового центру. 18 травня М.СКОРОБОГАТОВ і П.ТКАЧЕНКО прийшли у “Метроград”, аби “вжити заходів для посилення охорони комплексу”. У цей час невідомі особи викликали міліцію, відзначив М.СКОРОБОГАТОВ. За його словами, поки співробітники райуправління Головного управління МВС України у Києві вивчали документи, які підтверджують повноваження директора, “у приміщення увірвалися співробітники полку міліції швидкого реагування “Беркут” і, без будь-яких пояснень, із застосуванням фізичної сили поклали нас на підлогу, а згодом доправили у Шевченківський РВ”.

М.СКОРОБОГАТОВ наголосив, що події 18 травня є логічним продовженням корпоративного конфлікту, що розпочався ще у листопаді 2006 року навколо ТРЦ “Метроград”, “Метрополіс” і комплексу “Русь” між ним та “лужниківським угрупованням”.

“Усе це є частиною моєї війни з корупцією за правду і мої права у цих трьох комплексах. Я вважаю, що ті методи, якими сьогодні користуються росіяни, прикриваючись Держдумою, – це брудні, цинічні методи. Вважаю, що правоохоронці мають дати цьому відповідну оцінку”, - додав він.

Адвокат М.СКОРОБОГАТОВА Олександр ПЕРЕМЕЖКО, у свою чергу, відзначив, що у втручанні “Беркуту” в корпоративний конфлікт, арешті М.СКОРОБОГАТОГО та директора ТРЦ “Метроград”, за ст. 185 Кодексу про адміністративні правопорушення України, “мало місце перевищення повноважень правоохоронними органами. Незрозуміло, навіщо з’явився “Беркут”, коли на місці був директор компанії-власника, працівники міліції Шевченківського району, які з наданих документів пересвідчилися у тому, хто є власник приміщення, хто – директор компанії. І коли практично всі крапки над “і” були поставлені, якраз і увірвався “Беркут”. За його словами, “правоохоронці зайняли певну сторону у корпоративному спорі і, по суті, відсторонили законного керівника від виконання ним прямих обов’язків”.

П.ТКАЧЕНКО повідомив, що після інциденту у “Метрограді” він навіть не робив спроб повернутися у комплекс і виконувати делеговані йому обов’язки.

Як повідомляв УНІАН, співвласники ПП «ДАСКО”, яке, в свою чергу є співзасновником ТОВ “Місто слави” і володіє готелем «Русь», ТЦ «Метроград» і «Метрополіс» (Київ) - подали до Європейського суду з прав людини позов до України на 250 млн. дол. Позов не конкретно проти рейдерів, а проти держави вони мотивували тим, що «Україна несе відповідальність за своїх чиновників».

За даними М.СКОРОБОГАТОВА, 26 листопада 2006 року відбувся "рейдерський захват" готельного комплексу «Русь» і торгових центрів «Метроград» і «Метрополіс» на підставі неіснуючого рішення Білоцерківського суду.

Впродовж 2007-2008 років власники готельного і торгових комплексів намагалися захистити свої права, звертаючись до Генпрокуратури, МВС, судів Києва.

9 лютого 2008 року вони направили відкритий лист до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням сприяти у виконанні закону з відновленню власності, а у березні 2008 року Міністерство закордонних справ Йорданії звернулося до МЗС України.

Генпрокуратурою була порушена кримінальна справа, слідство по якій велося з березня по листопад 2008 року, а потім «з незрозумілих причин» було закрито.

М.СКОРОБОГАТОВ вважає, що рейдерство готельного і торгових комплексів має російське коріння: «Ми маємо конкретне російське рейдерство». Він також додав, що, можливо, існує зв`язок і з представниками вищого ешелону російської Держдуми.

На сьогодні власниками частини корпоративних прав готелю «Русь» також є Юсефф ХАРЕС (Hares Group, Австрія) і Жерар ДЕПАРДЬЄ.