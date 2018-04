Культові британці Franz Ferdinand вперше дадуть концерт у Києві

Британська інді-рок-група Franz Ferdinand 13 червня виступить в Києві на арт-заводі Платформа.

Група зіграє головні хіти та нові пісні з майбутнього альбому Always Ascending, реліз якого відбудеться 9 лютого 2018 року. Робота над Always Ascending йшла останні два роки в Лондоні і Парижі. Записувати п'ятий лонгплей групі допомагав музикант Філіп Здар, який раніше працював з Phoenix і The Beastie Boys. В альбомі Franz Ferdinand вперше постають в абсолютно іншій якості.

Franz Ferdinand були утворені в Глазго в 2002 році. Музиканти назвали свій колектив на честь австрійського ерцгерцога Франца Фердінанда, вбивство якого в Сараєво у 1914 році стало приводом до початку Першої світової війни.