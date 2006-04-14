Монсеррат Кабальє порадила Гришку виспатися

20 квітня у Києві відбудеться спільний концерт Монсеррат Кабальє і Володимира Гришка. Співак же не може зосередитися на підготовці до концерту, оскільки має великі проблеми з фінансуванням свого проекту - фестивалю "Київська Русь". А на нього вже запрошені найяскравіші оперні зірки. Гришко тепер має надію лише на Президента і меценатів.

Все ж кілька спільних репетицій зірки провели у Барселоні і прима лишилася задоволена. Єдине, що вона порадила колезі, - не нервувати і добре виспатися перед концертом.

"Дело"