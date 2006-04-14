Мистецька афіша на вихідні (кіно, театр, виставки, концерти)

КІНО

Одночасно на 30 екранах в український кінопрокат вийшов довгоочікуваний Перший Український пригодницький трилер «Штольня». Режисура Любомира Кобильчука. За усіма ознаками фільм унікальний – перший незалежний 100%-во комерційний проект, спільного виробництва компанії Suspense Film и "Артхаус трафік" за підтримки ТМ ALeXX Cognac.

Знятий, змонтований, озвучений в Україні. За кордоном проводились лише деякі технічні роботи, які фізично не могли бути виконаними на Україні. Фільм українською мовою з використанням молодіжного сленгу, зроблений українськими кінематографістами, ролі у фільмі виконують українські актори, в основному, дебютанти. Продюсер «Штольні» - Олексій Хорошко. Таке от загострення національного «Я».

Йтиме в кінотеатрах "Лінія кіно" в Торговельному центрі Алладін( вул. Гришка, 5), в "Баттерфляї на Петрівці"( п-т. Червоних Козаків, 6), в "Баттерфляї Ультрамарині"( вул. Урицького, 1-А (ст. м. "Вокзальна"), в "Жовтні"( вул. Костянтинівська, 26 (ст. м. "Контрактова площа"), "Київській Русі"( вул. Артема, 93), "Одесі-Кіно"( п-т. Перемоги, 3), "Кінопанорамі" (вул. Шота Руставелі,19).

15 і 17 квітня в кінотеатрі "Україна" о 23:00 посольство Франції в Україні та Французький культурний центр в рамках фестивалю "Французькая весна в Україні" представляють: «Довга ніч … короткого метражу».

З 12 до 19 квітня Перший київський фестиваль АНІМЕ в кінотеатрі«Жовтень» розпочне свою роботу. В програмі фестивалю планується перегляд найсучасніших аніме-серіалів та повнометражних фільмів.

ТЕАТР

14.04 - Київський державний театр юного глядача на Липках представляє мюзикл на дві дії «Ромео і Джульєтта» о 19.00.

14.04 - Національний академічний театр опери та балету України ім. Т. Г. Шевченко представляє балет на 2 дії «Жізель» за А. Адан на 19.00

14.04 - Національний академічний театр російської драми ім.. Лесі Українки представляє комедію на дві дії «Наполеон та корсиканка», постановка І. Губача. Початок о 19:00

14.04 - Театр "Колесо" пропонує виставу за поезією Беранже «Любити, палати і бути таким, як раніше...». Початок о 19:00

15.04 - Національний академічний драматичний театр ім.Івана Франка ставить комедію Жана Ануя «Бал злодіїв». Комедія на дві дії. Переклад Ярослава Стельмаха.

Початок о 19:00

Тільки 15-го квітня Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр за романом Ліни Костенко представить виставу « Берестечко». Режисер-постановник - Олександр Дзекун. У головній ролі - Володимир Петрів. Національний академічний театр російської драми ім.. Лесі Українки. Початок 19:00.

15.04 - Культурний центр Леся Курбаса в рамках театральної лабораторії представить

виставу ”Голодний гріх” режисера О. Білозуба. Прем’єра ! Вул. Велика Васильківська (Червоноармійська),136. Центр сучасного мистецтва «Дах».

Того ж 15 квітня Культурний центр Леся Курбаса представляє виставу «День перший. “...сумний спектакль…”. Початок о 19:00.

15.04 - Спільний проект Національного академічного драматичного театру ім.Івана Франка з театральним Центром ім. Л.Курбаса за твором Олександра Довженка «Зачарована Десна»..

16.04 - Національний академічний театр російської драми ім.. Лесі Українки представляє переосмислення постановки Шекспіра "JULIA@ROMEO.com («Norway.Today»)"

Початок о 19.00.

16.04 - Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка ставить Григорія Квітку-Основ`яненка «Шельменко-денщик», комедія на 2 дії. Тривалість вистави - 2 год. 30 хв. Початок о 12.00.

16.04 - Прем`єра вистави за Освальдом Заградником (переклад Василя Нєволова)

«Соло для годинника з передзвоном». Початок о 19.00

ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

У Національному художньому музеї триває виставка грузинського художника Ніко Піросмані. 35 картин привезено із Національного художнього музею Грузії. Той наїв, запропонований Піросмані, потрапляє в ціль, не прицілюючись – щирість западає в душу і ти чуєш впевненість у тому, що життя прекрасне.

До 17 квітня Галерея „Арт-Блюз” представляє персональну виставку живопису львівського художника Сергія Резніченка. „Недомовлене” – цикл нових робіт, що об’єднує основні напрямки творчості автора – ню, портрет, натюрморт. „Мені подобається, коли живопис не літературний і не скутий графічною довершеністю. Люблю, коли він стихійний, коли кричить, напружуючись несподіваною кольоровою гамою, або стогне витонченими вальорами, вичавлюючи з кольору всі сили, або коли він з самого початку легкий, і немає ніякого сенсу вимагати від нього чогось більшого...”, - говорить художник. Творчість Сергія Резніченка вже встигла зацікавити глядачів та колекціонерів з усього світу. Його роботи знаходяться в музейних колекціях та приватних збірках України, Польщі, Франції, США, Чеської Республіки, Нідерландів та Росії.

До 15 квітня включно триває україно-британська фотовиставка "Чорнобиль сьогодні: 20 років після аварії". Виставка висвітлює сучасний стан Зони відчуження та демонструє її екологічну цінність. На виставці представлені роботи фотоаматорів та професійних фотографів, а також малюнки дітей, які демонструють сучасне бачення проблеми Чорнобиля.

До 30 квітня триває виставка “Решітки” Кзав’є Галя у Французькому культурному центрі (вул. Горького,104).

Музика. Арт-КОНЦЕРТИ

14.04 в Національній філармонії України до 100-річчя з дня народження Д.Д.Шостаковича відбудеться концерт із циклу "Всі симфонії Дмитра Шостаковича" за участі Київського камерного оркестру, диригент - народний артист України Роман Кофман.

Солісти - лауреат міжнародних конкурсів Оксана Дика (сопрано), заслужений артист України Тарас Штонда (бас).

У програмі - Симфонія № 1 до мажор Л.Бетховена, Симфонія № 14 Д.Шостаковича

15.04 о 21:00 в Concert-hall FreeДомwww.freedomhall.com.ua відбудеться подія значного масштабу – Міжнародний джазовий фестиваль "Dо#D".

«Dо#Dж» широко визнаний європейським музичним товариством.