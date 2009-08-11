Нацбанк знизив облікову ставку

Правління Нацбанку вирішило знизити облікову ставку з 11% до 10,25%, відреагувавши на зниження темпів інфляції в липні. Проте банкіри стверджують, що це рішення центробанку не вплине на вартість кредитів, залежних від депозитних ставок. Такий крок лише допоможе Кабміну заощадити на реструктуризації боргів держпідприємств, які конвертують кредити в цінні папери, прив`язані до облікової ставки.

Як повідомляє Коммерсантъ-Україна, вчора правління НБУ вирішило знизити з 12 серпня облікову ставку на 0,75 процентних пункту – з 11% річних, встановлених 15 червня, до 10,25%. Крім того, за словами джерела Ъ, регулятор затвердив план заходів щодо реалізації змін, внесених Верховною радою 24 липня в закон "Про банки і банківську діяльність".

Зниження облікової ставки Нацбанк пояснює низхідним дефляційним трендом при посиленні загрози рецесії економіки. "Спад економіки ослабляється повільніше, ніж гальмується інфляція", - заявляв раніше керівник групи радників НБУ Валерій Литвицький. Він також додавав, що зниження облікової ставки має привести до здешевлення бланкового і забезпеченого рефінансування НБУ, але поки таке рішення не прийнято. На 11 серпня вартість забезпечених держоблігаціями кредитів НБУ встановлена на рівні 16%, без забезпечення – 18%. При здешевленні рефінансування на 0,75% його ціна все ще перевищуватиме середньорічну інфляцію (липень до липня – 15,5%, що вище ніж у червні – 15%). Зростання середньорічної інфляції пояснюється тим, що якщо в липні 2009 року споживчі ціни впали на 0,1%, то рік тому – на 0,5%.

Рішення Нацбанку відбулося через два місяці після останнього зниження облікової ставки на 1 процентний пункт – до 11% 15 червня. До цього ставка зберігалася незмінною з 30 квітня 2008 року. Експерти називають облікову ставку в Україні індикативним показником, яким регулятор намагається орієнтувати банки при встановленні вартості кредитів, але стверджують, що її зниження не зробить прямого впливу на ринок. "На банках це не позначиться, оскільки облікова ставка мало впливає на бізнес – від неї не залежить ціна пасивів банків", - відзначила в.о. голови правління Індекс-банку Євгенія Чемерис. Банкіри пояснюють, що не зможуть опустити ставки за кредитами, які залежать від вартості депозитів і фондування. "Якщо знижується облікова ставка, а немає здешевлення рефінансування, то такий крок – як мертвому припарка, притому що кредитувати практично нікого не можна, - заявив директор департаменту казначейства одного з найбільших банків.– Але й рефінансування в Нацбанку зараз одержати неможливо за жодну ціну. А як видавати кредити дешевше, якщо навіть Мінфін продає ОВДП під 28%?".

Рішення регулятора банкіри пояснюють вимогами Кабміну знизити ставку, цитуючи заяву прем`єра Юлії Тимошенко про намір НБУ знизити вартість ресурсу 8%. Скарбники говорять, що від пониження ставки зараз виграють тільки державні компанії. "Це вплине на вартість боргів деяких держпідприємств, які реструктуризують кредити, і при конвертації їх у цінні папери орієнтуються на облікову ставку, - пояснює Євгенія Чемерис.– Хоча банки ще важче вестимуть переговори про реструктуризацію, але підуть на неї, чекаючи в перспективі одержати хоч щось, забезпечене облігаціями. Тому із зниженням ставки заощадить держава". На 0,75% знизиться й обслуговування кредитів рефінансування, одержаних у Нацбанку рекапіталізованими банками – банком "Київ", Родовід Банком і Укргазбанком. Ці кредити можуть бути продовжені на сім років.