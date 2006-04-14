Учасники змагань мають дістатися за фотокартками історичних місць столиці. До 94-ї річниці Пласту

У Києві біля пам’ятника Т.Шевченку відбудуться урочистості, присвячені 94-й річниці заснування українського скаутінгу, в рамках яких відбудеться фінальний етап пластових юнацьких змагань. Учасники змагань за отриманими фотокартками мають дістатися до кількох історичних місць столиці. Біля зазначених історичних пам’яток на команди чекатимуть організатори, яким учасники мають виконати різноманітні завдання. Після завершення змагань (орієнтовно о 16.30) біля оперного театру буде проведено урочисту церемонію складання Пластової присяги (присяга скаута) (вул.Володимирська, навпроти Червоного корпусу університету). Акредитація представників ЗМІ на місці до 15-45.