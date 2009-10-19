Медіа-юрист нагадує про різницю між журналістикою та піаром

Міська прокуратура Одеси порушила кримінальну справу щодо двох затриманих громадян, а також "невстановлених осіб", які вчинили напад на знімальну групу місцевого телеканалу АТВ.

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про це сьогодні оприлюднила прес-служба прокуратури Одеської області.

Вже встановлено, йдеться в повідомленні, що знімальна група телеканалу піддалася нападу з боку невідомих осіб, в яких намагалася взяти інтерв`ю 29 вересня. Справу порушено за ознаками ч.1 ст.171 УК України (перешкоджання діяльності журналістів). Розслідувати його доручено слідчому відділу Одеського міськУВС.

Так само кваліфікує дії правопорушників і голова Асоціації медіа-юристів України Тетяна КОТЮЖИНСЬКА. На її думку, інцидент може бути розцінений як хуліганство, втручання в журналістську діяльність, нанесення тілесних пошкоджень, проте "не як розбій».

Разом з тим, Т.КОТЮЖИНСЬКА, проглянувши відео з місця подій, оцінила «дії репортерів АТВ не як журналістську, а як пропагандистську роботу».

Причому абсолютно очевидно, переконана медіа-юрист, що це «робота винятково однієї політичної сили - партії "Родина".

В оприлюдненому коментарі Т. КОТЮЖИНСЬКОЇ з приводу висвітлення телеканалом «АТВ» акції зі збору підписів за відставку двох керівників управлінь Одеської міськради також констатується "безумовне порушення журналістської етики. Діяльність журналіста повинна бути об`єктивна, а значить - неупереджена. У даному ж випадку ми маємо справу з пропагандою, а не журналістикою. Те ж, до речі, свого часу Комісія з журналістської етики ставила Григорію КВАСНЮКУ, який, представляючись журналістом, по суті, був піарщиком".

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня Окружний адміністративний суд Одеської області повинен був розглядати справу про анулювання ліцензії телекомпанії АТВ, контрольованої екс-депутатом міськради Ігорем МАРКОВИМ, який перебуває в розшуку.

За даними видання «Телекритика», «протягом 2006-2008 років Національна рада провела чотири перевірки АТВ. Були зафіксовані порушення ст. 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», зокрема, ч. 2 (заклики до насильницької зміни конституційного ладу України), ч. 3 (заклики до розв`язування війни, агресивних дій або їх пропаганди), ч. 9 (розповсюдження інформації, яка порушує законні права і інтереси фізичних і юридичних осіб, робить замах на честь і гідність особи).

Будівлю суду пікетували представники громадських організацій «Вільна Одеса», «Комітет оборони Одеси», «Просвіта», УНП, які підтримували вимоги Нацради, а також прихильники телеканалу - підприємці з ринку «Північний» і комуністи.

Коли стало відоме рішення суду про перенесення на 20 жовтня слухання справи про анулювання ліцензії телекомпанії АТВ, учасники акції біля воріт суду помітили за 200 метрів групу людей, які поверталися до місця пікетування суду. Причому один з них, який назвався оператором АТВ, показував учасникам акції свою скривавлену руку, стверджуючи, що став жертвою нападу зловмисників, які вихопили телекамеру і розбили.

30 вересня за фактом нападу і заволодіння відеокамерою оператора телекомпанії АТВ Дмитра ДОКУНОВА слідчий міліції Київського РВВС Одеси порушив кримінальну справу за ознаками ст. 187 (розбій) КК України.