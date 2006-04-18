До кінця тижня - дощ

19 квітня на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода з проясненнями. У західних, а вдень місцями і у північних, Вінницькій та Одеській областях невеликі, в Карпатах помірні дощі, подекуди грози. На решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°, на узбережжі морів 10-15°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

20-21 квітня буде мінлива хмарність. У Криму, південних, 21 квітня й у східних областях пройдуть помірні дощі, на решті території - невеликий дощ (лише на півночі Лівобережжя, а 20 квітня й у східних областях без опадів).

В Україні окремі грози. Вітер переважно східний, у західних областях північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, у східній частині місцями 20-22°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

22-23 квітня в західній половині країни припинення опадів, на решті території дощ, переважно невеликий. Температура вночі 4-9°, у східних областях до 11° тепла (в західних областях 1-6° тепла); вдень 13-19°.

У м.Києві та області 19 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°.

20-21 квітня буде мінлива хмарність. Вночі 20 квітня без істотних опадів, в решту часу місцями (вдень 21 квітня повсюди) невеликий дощ, окремі грози. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

22-23 квітня очікується припинення опадів. Температура суттєво не зміниться.