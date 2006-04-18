У Донецькій області цього року - 1592 нові випадки ВІЛ-інфекції

У Донецькій області з початку року станом на 14 квітня 2006 р. зареєстровано 1592 нові випадки ВІЛ-інфекції.

Як повідомили в обласному Центрі з профілактики і боротьби зі СНІДом, найбільше число ВІЛ-інфікованих у 2006 році зареєстроване в Донецьку – 403 випадки, в Маріуполі – 272, в Макіївці – 90, в Горлівці – 38 випадків.

У Центрі нагадали, що в 2005 році в області було оперативно виявлено 4413 випадків ВІЛ-інфікування, а всього за період спостереження з 1 січня 1987 р. - 29 856 ВІЛ-інфікованих.