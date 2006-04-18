Яка доля чекає банк ”Хрещатик” після приходу Черновецького

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги (м. Київ): довгостроковий рейтинг дефолта емітента («РДЕ») в іноземній валюті - на рівні «B», короткостроковий - «B», індивідуальний - «D/E», і рейтинг підтримки - «4». Про це йдеться в повідомленні Fitch, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

У повідомленні наголошується, що підтвердження рейтингів послідувало за недавніми виборами мера міста Києва.

Прогноз за довгостроковим РДЕ в іноземній валюті - «Стабільний». Крім того, Fitch присвоїло банку довгостроковий РДЕ в національній валюті на рівні «B», прогноз «Стабільний», а також рейтинг поворотності активів «RR4» і довгостроковий рейтинг «B» випуску облігацій банку обсягом 100 млн. грн. і терміном погашення в травні 2010 року.

В той же час Fitch зазначило потенціал збільшення ризиків банку зважаючи на зміну мера міста Києва. В зв`язку з цим агентство не виключає вірогідність «негативних рейтингових дій» у майбутньому.

«РДЕ банку «Хрещатик», як його короткостроковий рейтинг і рейтинг підтримки, обумовлений обмеженим потенціалом отримання підтримки, в разі потреби, від міста Києва, що володіє контрольним пакетом акцій банку. Індивідуальний рейтинг відображає невеликий розмір банку, помірні показники прибутковості й невисоку капіталізацію, а також концентрацію балансу банку й ризики, пов`язані зі стратегією швидкого зростання, що реалізується банком. Рейтинг також враховує деякі ризики, властиві операційному середовищу банку. В той же час рейтинг відображає прийнятну якість активів банку (за українськими мірками) й низькі ринкові ризики» - йдеться в повідомленні Fitch.

Fitch зазначає, що Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який зайняв посаду мера міста Києва, є основним власником іншого, середнього за розміром, українського банку, «Правекс-Банку» (не має рейтингу Fitch). «За повідомленнями, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляв про намір вивести значну частину залишків на поточних рахунках міста з банку «Хрещатик». Також існує можливість того, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважатиме за краще продати пакет акцій банку, що знаходиться у власності міста», - наголошується в повідомленні.

Проте Fitch підкреслює, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ще не зробив офіційних заяв про можливу політику міста щодо «Хрещатика». Агентство також зазначає, що рішення про продаж пакета акцій банку, що належить місту, має бути ухвалене міською радою, члени якої обираються окремо від виборів мера. «Мер має право ухвалювати рішення про вилучення залишків на рахунках міста в банку, а також про невідновлення дуже великих термінових депозитів, розміщених міською владою в банку. Проте в своїй політиці управління ліквідністю «Хрещатик» завжди враховував можливість такого розвитку ситуації. Так, банк підтримує істотні ліквідні активи, які відповідають залишкам на поточних рахунках міста, а короткострокові кредити з приблизно однаковими термінами погашення фінансуються за рахунок термінових депозитів», - зазначає Fitch.

Fitch уважно стежитиме за розвитком ситуації й впливом обрання нового мера Києва на відносини між міською адміністрацією і банком. Рейтингова дія щодо банку, швидше за все, послідує у випадку, якщо новий мер оголосить про плани міста з продажу належного йому пакета акцій в банку. «До негативних рейтингових дій також можуть привести інші заяви або дії, які матимуть істотний негативний вплив на думку Fitch про можливість отримання банком підтримки, при необхідності, наприклад, у разі істотного ослаблення поки тісних ділових зв`язків між містом і банком», - йдеться в повідомленні рейтингового агентства.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк «Хрещатик» зареєстроване в травні 1993 року.

Фінансовий результат банку «Хрещатик» за підсумками першого кварталу 2006 року становив 6,222 млн. грн.

Кредитно-інвестиційний портфель банка на 1 квітня ц.р. становив 1,926 млрд. грн., активи - 3,158 млрд. грн., балансовий капітал - 236,112 млн. грн, обсяг залучених коштів юридичних осіб - 1,943 млрд. грн., фізичних осіб - 566,786 млн. грн.

Контрольний пакет акцій банку (51,16%) належить Київраді.