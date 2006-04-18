Україна не перешкоджатиме вступу Росії до СОТ

Україна не перешкоджатиме вступу Росії до Світової організації торгівлі (СОТ), заявив перший заступник міністра економіки України Сергій Романюк журналістам.

"Ми не висуватимемо ніяких умов", - сказав він, пообіцявши, що Київ займе "толерантну позицію" щодо Москви.

За словами Романюка, російські представники також запевняли Україну, що тій "нема чого боятися або вагатися, якщо Росія буде першою" у СОТ.

Україна оголосила про свої плани приєднатися до СОТ до кінця цього року, натомість Росія розраховує приєднатися до цієї організації 2007 року.

РИА "Новости"