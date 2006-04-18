Україна не перешкоджатиме вступу Росії до СОТ
20:19, 18 квітня 2006Суспільство
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Російські представники так само запевняли Україну
Україна не перешкоджатиме вступу Росії до Світової організації торгівлі (СОТ), заявив перший заступник міністра економіки України Сергій Романюк журналістам.
"Ми не висуватимемо ніяких умов", - сказав він, пообіцявши, що Київ займе "толерантну позицію" щодо Москви.
За словами Романюка, російські представники також запевняли Україну, що тій "нема чого боятися або вагатися, якщо Росія буде першою" у СОТ.
Україна оголосила про свої плани приєднатися до СОТ до кінця цього року, натомість Росія розраховує приєднатися до цієї організації 2007 року.
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