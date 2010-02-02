У 2010 р. зростання економіки ще не почнеться

Спад валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2009 році становив 14,8%, в 2010 році він очікується на рівні 1,8%.

Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив виконавчий директор центру «CASE-Україна» Дмитро БОЯРЧУК.

При цьому щодо прогнозу динаміки ВВП у 2010 році він відзначив, що за спаду в 2009 році на рівні майже 15% не має принципового значення, зросте показник на 2% або знизиться.

«Наступного року у нас прогноз досить песимістичний – спад на 1,8%. Знаю, що багато експертів прогнозують певне зростання, але після такого падіння, що «мінус» 2%, що «плюс» 3% – це можна вважати, що близько нуля. Після 15% падіння корекція може бути і в один, і в інший бік, але це не принципово. Загальна ідея у тому, що економіка не демонструватиме сильне зростання, а буде щось подібне до періоду стагнації», – вважає Д.БОЯРЧУК.

За його словами, однією з основних причин відсутності активного відновлення економіки будуть незавершені політичні процеси, оскільки після президентських виборів почнеться процес «устаканення» щодо кадрових перестановок, при цьому важливі для економіки рішення не ухвалюватимуться.

Крім того, експерт відзначає, що на відновленні економіки негативно позначиться відсутність держбюджету-2010, оскільки бюджет формує половину внутрішнього попиту.

Також Д.БОЯРЧУК повідомив, що, незважаючи на певні позитивні сигнали в експортно орієнтованих галузях, самі експортери говорять, що це короткострокові явища і довгострокових контрактів у них все ще немає.

Також, на думку експерта, у 2010 році немає причин очікувати на істотний приплив інвестицій, оскільки інвестори все ще не хочуть вкладати до України, і, ймовірно, ситуація не змінитися до кінця першого півріччя 2010 року.

«На жаль, Україна перебуває у чорному списку у інвесторів. І плани щодо перспектив інвестування до України переглядатимуться десь у середині року, тобто після завершення виборів, після певної стабілізації процесу, коли стане зрозуміло, що ж все ж таки у країні відбувається», – сказав Д.БОЯРЧУК.

Крім цього, після рекордного за українськими мірками врожаю два роки поспіль важко спрогнозувати, яким буде врожай у 2010 році.

«У нас є ще і урожай, і коли у нас два роки поспіль за українськими мірками врожай рекордний, тобто певна частка песимізму щодо урожаю цього року. Можливо, він буде на рівні і цього року, але є дуже великі ризики, що сільське господарство дасть серйозний мінус до статистики щодо ВВП», – вважає експерт.