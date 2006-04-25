До кінця квітня короткочасні дощі, до 20° тепла і заморозки

26 квітня на території України зберігатиметься мінлива хмарність. На Закарпатті, Прикарпатті, у східних областях, а вдень і в Криму та на Приазов’ї пройдуть короткочасні дощі, окремі грози. На решті території без опадів. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла, у західних областях та на півдні Криму - 2-7° тепла; вдень - 13-18°, у східних областях, Криму та Приазов’ї - 8-13°; на Закарпатті вночі - близько 10°, вдень - 19-24°.

27-28 квітня мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях окремі грозові дощі; у східних областях, на півдні Лівобережжя та в Криму 27 квітня короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов’ї до 14 м/с.

Температура вночі - 1-6° тепла (на ґрунті та місцями в повітрі заморозки 0-5°), у більшості західних областей та на півдні Криму - 3-8° тепла; вдень - 13-18°, на півдні Лівобережжя та в Криму - 9-14°; на Закарпатті вночі - 7-12°, вдень - 18-23°.

29-30 квітня у західній частині короткочасні дощі, грози; в Криму окремі грозові дощі; на решті території без опадів.

Температура вночі на сході країни - 1-6° тепла (на ґрунті та місцями в повітрі заморозки 0-5°), на решті території - 3-9° тепла; вдень - 14-19°, в західних областях - зниження температури до 8-13°.

1-4 травня в Криму, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях пройдуть короткочасні дощі, місцями грози; на решті території окремі грозові дощі.

Температура вночі - 3-8° тепла, у східних, Сумській, Полтавській областях - 1-6° тепла, місцями заморозки 0-5°; вдень - 14-20° тепла, в Криму - 13-17°.

26 квітня на Закарпатті, Прикарпатті, у східних областях, а вдень і в Криму та на Приазов’ї окремі грози. 27-28 квітня в Україні, крім більшості західних областей та півдня Криму, на ґрунті та місцями в повітрі заморозки 0-5°.

У Києві та області 26 квітня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-8 м/с. Температура у Києві вночі - 1-3° тепла, вдень - 15-17°; по області вночі - від 1° морозу до 4° тепла, вдень - 13-18° тепла.

27-28 квітня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 1-6° тепла, на ґрунті та місцями в повітрі заморозки - 0-5°; вдень - 13-18° тепла.

29-30 квітня без опадів. Температура вночі - 3-7° тепла, вдень - 15-19°.