На Майдані Незалежності двома пострілами поранений 32-річний чоловік
16:10, 25 квітня 2006Суспільство
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У лікарні швидкої допомоги відмовилися назвати прізвище
Сьогодні в Києві на Майдані Незалежності двома пострілами був поранений 32-річний чоловік.
Як передає кореспондент УНІАН, постріли пролунали в той момент, коли постраждалий виходив з торгово-розважального центру «Глобус».
Представник правоохоронних органів уточнив, що нападаючий стріляв із пістолета з гумовими кулями. Він втік. Місце події оточене міліцією.
Постраждалого госпіталізовано до столичної Лікарні швидкої допомоги (ЛШД) із пораненням правого стегна. Лікарі проводять операцію. У приймальному відділенні ЛШД відмовилися назвати прізвище постраждалого.
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