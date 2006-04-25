На Майдані Незалежності двома пострілами поранений 32-річний чоловік

16:10, 25 квітня 2006
Суспільство
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У лікарні швидкої допомоги відмовилися назвати прізвище

Сьогодні в Києві на Майдані Незалежності двома пострілами був поранений 32-річний чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, постріли пролунали в той момент, коли постраждалий виходив з торгово-розважального центру «Глобус».

Представник правоохоронних органів уточнив, що нападаючий стріляв із пістолета з гумовими кулями. Він втік. Місце події оточене міліцією.

Постраждалого госпіталізовано до столичної Лікарні швидкої допомоги (ЛШД) із пораненням правого стегна. Лікарі проводять операцію. У приймальному відділенні ЛШД відмовилися назвати прізвище постраждалого.

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