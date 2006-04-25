Семенюк відмовляється продавати ”Укртелеком”

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК заявляє, що відмовляється виконувати доручення уряду щодо продажу «Укртелекому». Про це вона заявила в інтерв`ю «Независимой газете».

«Вся річ у підходах до управління держвласністю і до захисту державних інтересів. І тому я відмовляюся виконувати доручення нинішнього уряду про продаж «Укртелекому», - сказала В.СЕМЕНЮК. «Як відмовлялася виконувати доручення прем`єра ТИМОШЕНКО дати доручення на участь представника держави в зборах акціонерів Нікопольського заводу феросплавів, не маючи його акцій на руках», - додала вона.

Довідка УНІАН. На початку січня ц.р. прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ доручив Фонду державного майна України і Міністерству транспорту і зв`язку розпочати підготовку приватизації «Укртелекому», заплановану на 2006 рік.

Останні кілька років передбачалося, що на продаж виставлятиметься держпакет акцій «Укртелекому» в розмірі 42,86%. Проте обговорюється питання про виведення з держвласності 50% пакета акцій компанії та можливому виставлянні на продаж 92,86% пакета.

ВАТ "Укртелеком" контролює понад 80% ринку місцевої телефонії, обслуговуючи понад 9,3 млн. абонентів, володіє найбільш розгалуженою первинною мережею ВОЛЗ завдовжки понад 15,5 тис. км.