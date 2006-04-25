Правоохоронці розкрили вбивство 28-річної давнини

Черкаські правоохоронні органи розкрили вбивство, скоєне майже 28 років тому.

Як повідомила УНІАН інспектор Центру громадських зв’язків УМВС у Черкаській області Наталя ТАРАН, у липні 1978 року у власному будинку зі смертельною травмою голови був виявлений труп 68-річного чоловіка. Враховуючи явні ознаки насильницької смерті потерпілого, за фактом вбивства тоді було порушено кримінальну справу, однак її розслідування затяглося на 28 років.

Деталі розкриття цього вбивства правоохоронці не розголошують. Натомість вони стверджують, що злочинцем, особу якого вони весь цей час намагалися встановити, є 59-річний житель Кривого Рогу, раніше судимий за різні злочини. За даними слідства, 27 червня 1978 року він утік з Дніпропетровської психоневрологічної лікарні, де перебував на лікуванні.

Після втечі зловмисник приїхав у село Томашівка Уманського району та, увійшовши у довіру до потерпілого, став жити в його будинку. Рівно через місяць - 27 липня 1978 року - зловмисник з метою заволодіння 80 карбованцями пляшкою вдарив по голові власника оселі. В результаті той отримав осколочний перелом правої скроневої кістки, від чого помер на місці. Вбивця утік і тривалий час переховувався.