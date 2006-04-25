Черновецький заборонив блокувати колеса

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вчинив в інтересах меншості, заборонивши блокування коліс автомобілів, власники яких порушили правила паркування, заявляє член політради партії «Батьківщина», депутат Київради від БЮТ Михайло БРОДСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.БРОДСЬКОГО, за його словами, «ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вчинив в інтересах меншості. Адже переважна більшість киян, як пішоходів, так і водіїв, страждають від неправильного паркування, від осіб, що залишають свої авто у недозволених місцях, створюючи перешкоди дорожньому руху і аварійно-небезпечні ситуації».

М.БРОДСЬКИЙ нагадав, що питання створення необхідної кількості паркінгів у столиці піднімалося ним ще з 2003 року. «Це дійсно серйозна проблема для Києва, - підкреслив він. – Однак, порушувати правила дорожнього руху не дозволено нікому, і блокування колес припаркованих у недозволених місцях автомашин було суттєвим попередженням тим, хто дозволяв собі створювати незручності тисячам мешканців столиці».

Як нагадали у прес-службі, у 2005 році рішенням Київської міської державної адміністрації комунальному підприємству «Київдорсервіс» було доручено використовувати спеціальні пристрої для блокування коліс автомобілів, власники яких порушили правила паркування.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня 2006 року Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив адміністративний позов Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до КМДА та визнав незаконним розпорядження щодо здійснення блокування коліс автомобілів у непризначених для паркування місцях.

Рішення суду стосується розпорядження міської адміністрації №1996 від 28 жовтня 2005 р. „Про заходи щодо впорядкування відстою транспортних засобів на проїзних частинах вулиць міста Києва”.