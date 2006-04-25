Прокуратура вимагає припинити дію угоди між “Укрзалізницею” і “ПриватБанком”

Генеральна прокуратура України вимагає від Міністерства транспорту і зв’язку вжити заходів для припинення дії угоди між КБ “ПриватБанк” і “Укрзалізницею”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, у квітні 2006 року Державною адміністрацією залізничного транспорту України та ЗАТ КБ „Приватбанк” укладено угоду про співробітництво, згідно з якою „Укрзалізниця” взяла на себе зобов’язання укладення усіма залізницями та підприємствами залізничного транспорту, що входять до сфери її управління, угод про співробітництво з цим банком.

Однак, зазначає Генпрокуратура, “у зв’язку з тим, що дану угоду укладено з порушенням вимог законів України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” та „Про банки і банківську діяльність”, Генеральна прокуратура України внесла припис міністру транспорту та зв’язку України Віктору БОНДАРЮ з вимогою вжити заходів для припинення дії угоди”.

Як повідомляв УНІАН, за словами генерального директора «Укрзалізниці» Василя ГЛАДКІХ, КБ «ПриватБанк» впровадив для «Укрзалізниці» зарплатний проект. В.ГЛАДКІХ відзначив, що в рамках даної угоди залізничники зможуть також одержати безкоштовний (безпроцентний) кредит і на це «ПриватБанк» готовий виділити 700 млн. грн.

12 квітня голова правління КБ «Приватбанк» Олександр ДУБІЛЕТ повідомив, що банк відкрив кредитну лінію для співробітників «Укрзалізниці» в обсязі більш як 1,1 млрд. грн.