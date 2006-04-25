Нацбанк поширив інструкцію щодо фальшивих ”соток”

Національний банк України повідомив про вилучення з обігу підроблених банкнот номіналом 100 гривень.

Про це йдеться в листі Нацбанку "Про ознаки вилучених з обігу банкнот номіналом 100 гривень" від 21 квітня 2006 року.

Як зазначається у листі, підроблені банкноти були 1996 року випуску, серійні номери АК 8003621 і АЕ 7668940.

Нацбанк повідомляє, що фальшиві купюри містили імітацію рельєфних зображень та деякі інші ознаки підроблення. Зокрема, банкноти було склеєно з двох аркушів паперу, гладкого на дотик. На фальшивках не було імітовано захисні волокна, наскрізний елемент (суміщене зображення), ультрафіолетовий і магнітний захисти, а також приховане (латентне) зображення номіналу 100 в розетці бронзового кольору у правому нижньому куті банкноти. Не було відтворено мікротексти. Разом з тим, імітовано захисну стрічку, текст на якій не читався. Всі зображення на лицьовому і зворотному боках банкноти були виконані на репродуційному обладнанні: кольори зображень близькі до оригіналу; мікроструктура зображень утворена дрібними крапками різних кольорів. Крім того, повідомляє Нацбанк, рельєфність окремих елементів була імітована тисненням паперу. Рельєфність елементу для людей з послабленим зором була імітована нанесенням об`ємної прозорої речовини.