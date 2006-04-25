Черновецький перевіряє обгрунтованість цін на нове житло

19:46, 25 квітня 2006
Суспільство
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Мета - знизити ціни для середньо- і малозабезпечених

Голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив підрозділам адміністрації у місячний термін перевірити обґрунтованість цін на новозбудоване житло в місті Києві.

Про це УНІАН повідомили прес-службі КМДА.

За даними прес-служби, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив внести пропозиції щодо можливих заходів зменшення вартості квартир у нових будинках, а також зробити більш доступним для громадян із середнім рівнем достатку покращення своїх житлових умов у такий спосіб.

До 6 травня 2006 року на розгляд Київського міського голови має бути поданий план заходів, спрямованих на збільшення обсягів будівництва житла для малозабезпечених громадян, що перебувають на квартирному обліку, в тому числі за рахунок коштів міського бюджету та додаткових джерел фінансування.

Крім того, мають бути внесені пропозиції щодо підвищення прозорості та широкого залучення громадськості до контролю за розподілом квартир.

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