Митники перехопили на кордоні шість старовинних книжок (список)

Житомирські митники попередили спробу перевезти шість старовинних книг через кордон України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі Житомирської митниці.

Спробу контрабанди митники попередили у міжнародному залізничному пункті пропуску митного поста «Овруч».

Інспектор митного поста під час проходження митно-прикордонного контролю виявив у громадянина Молдови, який прямував до Білорусії через Україну, старовинні книги.

Це були - роман Ф.М.Достоєвського «Принижені і ображені» 1888 року видання, «Педагогічна хрестоматія» М.М. Зав’ялова 1914 року, повне зібрання творів О.С.Пушкіна 1909 року, «Огюст Конт» В.І. Яковенка 1894року, «Сид Астор Корнель» 1903 року , а також дві книги «Повідій Назан Метаморфозі» та «М.Туллий Цицерон Промови против Катиліни» не вказаних авторів 1913 року видання.

Виявлені книги переміщувались через митний кордон України без декларування.

За даними прес-служби, в усному поясненні представнику митного органу громадянин Молдови зауважив, що ці книжки дісталися йому у спадок від дідуся, і це для нього звична справа, аби не сумувати під час переїздів, мандрувати зі своєю маленькою бібліотекою.

Наразі за цим фактом складено протокол про порушення митних правил, а книги передані на експертну оцінку мистецтвознавців.

Митники нагадують, що українським законодавством заборонено вивіз виданої до 1945 року поліграфічної продукції без дозволу Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України.