Комісія МОЗ назвала причину гострої реакції дітей на пробу Манту

Комісія Міністерства охорони здоров’я України вважає, що вірогідною причиною захворювання дітей при проведенні проб Манту у деяких населених пунктах Хмельницької, Херсонської та Вінницької областей міг бути вплив супутньої патології та індивідуальна чутливість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції головний державний санітарний лікар України Сергій БЕРЕЖНОВ.

За його словами, причину реакції остаточно буде встановлено після завершення контролю якості препарату, за допомогою якого проводилися проби.

С.БЕРЕЖНОВ повідомив, що протягом 4-12 квітня у Хмельницькій, Херсонській та Вінницькій областях зареєстровано випадки захворювання дітей, які збіглися у часі із проведенням туберкулінодіагностики. За його словами, всього було охоплено проведенням проби Манту 375 дітей, з них госпіталізовано 170. Станом на 27 квітня усі діти виписані із лікарень у задовільному стані.

Як сказав С.БЕРЕЖНОВ, діти пройшли поглиблене клінічне та лабораторне обстеження, під час якого було діагностовано супутню соматичну патологію.

У зв’язку із реєстрацією погіршення стану здоров’я серед дітей, яке за часом пов’язується із проведенням туберкулінодіагностики, головний державний санітарний лікар тимчасово призупинив проведення проб Манту. Він повідомив, що для оперативного контролю за ситуацією відповідно до наказу МОЗ України від 10 квітня було створено спеціальну комісію.

За результатами вивчення ситуації встановлено, що туберкулінодіагностика дітям проведена з використанням туберкуліну виробництва ЗАТ «Біолік» (Харків).

Він повідомив, що техніка проведення туберкулінової проби та умови транспортування і зберігання препарату не порушувались. При цьому діагностика проводилась згідно із вимогами МОЗ України медичним персоналом, який має довідку – допуск до проведення туберкулінодіагностики.

12 квітня з метою перевірки дотримання технологій виробництва туберкуліну відповідно до розпорядження МОЗ на підприємство «Біолік» прибула комісія. Після перевірки комісія не встановила порушень дотримання вимог нормативно-технологічної документації до виробництва туберкуліну.

Зараз дослідження зразків туберкуліну тривають, їх термін становить близько трьох тижнів, сказав С.БЕРЕЖНОВ.

Довідка УНІАН. Туберкулін (tuberculin) використовується для проведення внутрішньо шкіряної туберкулінової проби Манту з метою своєчасного виявлення хворих на туберкульоз; осіб з підвищеним ризиком захворювання та для відбору осіб, які підлягають щепленню проти туберкульозу.