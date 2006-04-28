Людмила Гурченко знову помолодшала (фото)

У всій своїй красі Людмила Гурченко з`явилася на вечірці, присвяченій минулому дню народження голови ради директорів компанії "ТБ Центр" і прес-секретаря мера Лужкова Сергія Цоя, пише газета "Комсомольская правда".

Виглядала актриса, що прийшла на вечірку з чоловіком, надзвичайно добре. Пройшов слух, що прекрасний вигляд актриси не обійшовся без втручання пластичних хірургів. Нібито недавно Людмила Марківна не тільки пройшла загальний курс омолодження, але і зробила операцію по підтяжці обличчя і повік.

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