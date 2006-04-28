Уряд спростив оформлення закордонного паспорта

Кабінет міністрів України зменшив перелік документів для оформлення закордонного паспорта громадянина України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів, щороку в Україні видається майже 800 тисяч паспортів для виїзду за кордон. Відтепер механізм оформлення і видачі таких паспортів буде спрощено, що визначено постановою уряду №580 від 27 квітня.

Бажаючим отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон не треба буде подавати свідоцтво про народження серед інших документів, необхідних для оформлення його у службі громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб. Свідоцтво про народження подається лише при оформленні закордонного паспорта для осіб віком до 16 років.

Постановою також встановлено, що від громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи, не вимагатимуть копію довідки податкових органів про присвоєння ідентифікаційного номера.

Скасування вимоги щодо подачі свідоцтва про народження при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон створює передусім зручності для людей старшого віку, у яких з різних причин не завжди є такі свідоцтва, адже головним документом при цьому буде паспорт громадянина України, у якому наявні необхідні дані.