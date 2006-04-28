У вартість житла в Києві закладено витрати на хабарі

У кінцеву ціну вартості житла в Києві необгрунтовано, крім будівельних робіт, закладаються невраховані витрати на сприяння різного рівня чиновників при відведенні земельних ділянок, узгодженні проектно-оцінної документації, видачі різних дозволів. Про це заявив перший заступник голови Антимонопольного комітету України Юрій КРАВЧЕНКО 28 квітня в ході інтернет-конференції.

За його словами, комітет більше року тому звернув увагу на формування цін на квартири в місті Києві. В даний час комітет вивчає обгрунтованість платних послуг з боку різних міських дозвільних інстанцій і сподівається на конструктивну допомогу в цьому питанні нового міського керівництва.

При цьому Ю.КРАВЧЕНКО наголосив, що ринок нерухомості є соціально уразливим ринком, і зачіпає інтереси мільйонів співвітчизників.