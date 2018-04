На ”Євробачення” від Великобританії мало не послали француженку

Пізно ввечері 17 березня в Лондоні був визначений учасник міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2007" від Великобританії, повідомляє ВВС News.

За підсумками глядацького голосування на конкурс вирушить поп-група Scooch, яка спеціально возз`єдналася для участі у відбіркових змаганнях. Група була створена 1999 року. Наступного року вона випустила єдиний альбом, один хіт з якого потрапив до кращої десятки хіт-параду країни. Після цього колектив розпався.

На "Євробаченні" квартет Scooch виконає пісню "Flying The Flag (For You)".

Під час оголошення переможців відбіркового конкурсу, що проходив у прямому ефірі, стався казус. Двоє ведучих одночасно назвали різних переможців: Scooch і співачку Сінді Алмузні (Cyndi Almouzni), француженку за національністю. Після деякої розгубленості ім`я справжнього переможця все-таки було визначене.

Нагадаємо, що раніше британські ЗМІ серйозно обговорювали перспективу відправити на "Євробачення" колишнього соліста легендарної групи The Smiths Моррісі (Morrissey), поки він сам не припинив ці домисли. Британські артисти вкрай невдало виступають на конкурсі, щоправда зірки першої величини завжди ігнорують "Євробачення".

Фінал конкурсу пройде в Гельсінкі 11 і 12 травня. Україну на "Євробаченні" представлятиме Вєрка Сердючка.

Лента.ру