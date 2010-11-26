Продовжувати терміни експлуатації старих енергоблоків АЕС небезпечно?

Продовжувати терміни експлуатації старих енергоблоків українських атомних електростанцій, які закінчуються наступного десятиріччя, економічно недоцільно та небезпечно з точки зору національної та екологічної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Рівному заявили представники Національного екологічного центру України (НЕЦУ) та інших громадських організацій.

Як зазначив експерт центру Дмитро ХМАРА, прийняти рішення щодо продовження термінів експлуатації застарілих енергоблоків АЕС планується 12 грудня 2010 р. під час виїзного засідання НАЕК «Енергоатом» на Рівненській АЕС. На його думку, ці наміри є економічно невиправданим, оскільки електроенергія в Україні виробляється з надлишком, країна не може використати всю вироблену електроенергію, про що свідчать часті відключення від мережі деяких енергоблоків АЕС.

Крім того, за словами Д.ХМАРИ, експортний потенціал України в галузі електроенергії останніми роками постійно зменшується, оскільки в європейських країнах досить розвинена власна атомна енергетика. Водночас експерт зауважив, що навіть якщо б така кількість електроенергії, виробленої українськими АЕС, була затребувана, то держава все одно немає достатніх потужностей для її транспортування споживачам. До того ж нарощування потужностей АЕС перешкоджатиме впровадженню в Україні ефективних заходів з енергозбереження.

Однак, на думку експертів, головний негатив у продовженні термінів експлуатації старих енергоблоків АЕС полягає в наявності серйозних ризиків як для довкілля і населення прилеглих територій, так і для економічної безпеки держави. Фахівці з ядерної енергетики, наприклад, оцінюють ймовірність аварій на АЕС раз на сто тисяч років, але насправді вони трапляються раз на кілька років, адже перші ознаки старіння реакторів виявити важко, бо вони виникають на мікроскопічному рівні структури матеріалів і, як правило, стають очевидними тоді, коли вже відбулася аварія.

Як повідомив голова ради громадської організації «Екоклуб» з Рівного Андрій МАРТИНЮК, реактори типу ВВЕР-440, термін експлуатації яких планують продовжити, Асоціація західноєвропейських органів ядерного регулювання визнала такими, безпеку яких неможливо підвищити до прийнятного рівня. Разом з тим український уряд роками витрачає кошти, призначенні на виведення з експлуатації цих реакторів, на зовсім інші цілі, сказав А.МАРТИНЮК.

Ще однією великою загрозою, на думку експертів, є той фактор, що продовження терміну експлуатації застарілих енергоблоків робить Україну залежною від Росії, зокрема, у питанні постачання для них ядерного палива.

Крім того, експерти вважають, що продовження термінів експлуатації старих енергоблоків АЕС згубно впливатиме на навколишнє середовище, адже для охолодження реакторів та виробництва пари необхідна велика кількість води, запаси якої в Україні дуже обмежені.

Експерти також стверджують, що в місцевостях, де видобувають уран, радіаційний фон вищий, ніж у Чорнобильській зоні.

За даними координатора енергетичної програми НЕЦУ Артура ДЕНИСЕНКА, компанія “Енергоатом” уже витратила понад 300 млн. доларів США на заходи з продовження термінів експлуатації старих енергоблоків, а також відмовилась від проведення екологічної експертизи цього рішення. На думку А.ДЕНИСЕНКА, це свідчить про велику ймовірність прийняття урядового рішення щодо продовження термінів експлуатації цих енергоблоків.

Довідка УНІАН. Протягом найближчих десяти років (2011-2020) в Україні завершаться терміни експлуатації 12-ти з 15-ти діючих блоків атомних електростанцій.