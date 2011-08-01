Київське метро за півроку «влетіло» на 123 мільйони

17:18, 01 серпня 2011
Суспільство
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Чверть пасажирів - пільговики

Фінансовим результатом господарської діяльності КП "Київський метрополітен" за перше півріччя 2011 року став збиток у сумі 123,0 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП “Київський метрополітен”.

Впродовж першого півріччя Київським метрополітеном перевезено 255,1 млн. пасажирів, з них: 191,6 млн. пасажирів - платні перевезення, 63,5 млн. пасажирів - пільгові перевезення.

Доходи підприємства за цей період склали 475,1 млн. грн., з них від перевезень пасажирів - 358,1 млн. грн. Решта доходів підприємства: від надання площ в оренду (згідно з рішенням Київради "Про бюджет міста Києва на 2011 рік", 50% даних надходжень підлягає обов`язковому перерахуванню до бюджету столиці) - 9,6 млн. грн.; від надання площ для розміщення реклами - 3,9 млн. грн. Інші доходи метрополітену, зокрема, від надання послуг стороннім організаціям, реалізації вторресурсів тощо склали 12,1 млн. грн.

Ще 29,2 млн. грн. доходів - це нарахована амортизація на безоплатно передані з КМДА основні засоби.

Крім того, перевезено пільгових категорій пасажирів за рішеннями Київради на суму 66,3 млн. грн. і отримані бюджетні асигнування за пільговий проїзд з міського бюджету - 11 млн. грн. За вказане півріччя перевезено пільгових категорій пасажирів за пільгами, встановленими законодавством України, на суму 78,6 млн. грн. і отримані бюджетні асигнування за пільговий проїзд з державного бюджету - 51,2 млн. грн.

Водночас витрати Київського метрополітену за вказаний період склали 598,1 млн. грн., з них: на оплату праці - 200,6 млн. грн.; відрахування до державних та соціальних фондів - 74,6 млн. грн.; придбання матеріалів, сировини, комплектуючих для ремонту вагонів, колій, ескалаторів, кабельного господарства тощо - 40,2 млн. грн.; електроенергія - 38,4 млн. грн.; тепло -, водопостачання, паливо, газ - 13,6 млн. грн.; амортизація - 110,4 млн. грн.; інші операційні витрати (обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування, банківські послуги, вивезення сміття, зв`язок, охорона праці, податки тощо) - 19,8 млн. грн.

Крім того, обов’язковий платіж у розмірі 50% суми надходжень від оренди склав 4,7 млн. грн.; на фінансові та інші витрати (обслуговування кредитів, залучених на придбання вагонів, будівництво метрополітену за рахунок бюджетних коштів, поповнення обігових коштів, інші витрати) було втрачено 95,8 млн. грн.

 

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