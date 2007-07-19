Еколог Володимир Борейко вважає, що влада бреше людям

Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко не вірить запевненням МНС, що фосфорної хмари не існує. Про це він сказав кореспонденту УНІАН: "Наскільки мені відомо, хмара зараз пішла на північний захід. Державні органи стверджують, звичайно, що далі Львівщини вона не піде, але думаю, це не так. Хмара може піти як на поліські області України, так і на Польщу з Білорусією. І, швидше за все, отруйні речовини вже вийшли за територію області".

Еколог не виключає можливості зараження колодязів у радіусі 60 кілометрів: "Фосфор, як червоний, так і жовтий, віднесені до другої категорії отруйних речовин. Це сильно діюча речовина. Вона дуже сильно впливає на дихальну систему людини, вражає нервову систему і навіть може викликати зупинку серця. Фосфор завдає щонайпотужнішого удару по організму. Але, на наш погляд, найнебезпечніше відбудеться, коли весь цей фосфор осяде і проникне в найближчі водоймища. Це завдасть збитку рибі і тим людям, які купатимуться або питимуть з цих водоймищ. Фосфор може потрапити в грунтові води. І це буде найбільшою проблемою, оскільки такі процеси у нас ніким не контролюються. Таким чином, колодязі в радіусі шістдесяти кілометрів можуть виявитися просто отруєні".

Володимир Борейко вважає, що влада замовчує істинні масштаби катастрофи: "Вважаю, що влада бреше людям. Адже подібне ми спостерігали з недавньою загибеллю риби на Азовському морі, коли вони назвали це скромно літнім замором. Але літній замор зазвичай відбувається в серпні, а не в червні. Така ж картина спостерігалася під Дніпродзержинськом, коли сталися викиди фенолу в атмосферу, і багато іншого".

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