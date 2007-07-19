Метеорологи заявляють, що фосфорна хмара ”переважно пройшла повз Луцьк”
Вона все-таки існує?..
Загрози для жителів Луцька через „фосфорну" аварію немає. Такий висновок випливає із експертних оцінок відповідних структур, що цими днями вивчали ситуацію на предмет можливого забруднення повітря, води та ґрунту в обласному центрі фосфорними сполуками.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні комісії з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій повідомив міський голова Луцька Богдан ШИБА.
Як зазначив начальник Волинського центру метеорології Петро РУДИК, повітряно-фосфорна хмара, що рухалася із Львівської області на територію Волині, переважно пройшла повз територію Луцька. Відтак заміри повітря у трьох точках обласного центру, що проводилися фахівцями санепідемстанції декілька раз на добу, жодного разу не підтвердили навіть незначне перевищення фосфорних сполук. Проби води у 5 точках теж не виявили перевищення допустимої концентрації сполук фосфору.
Як запевнила головний державний санітарний лікар Луцька Валентина ПОПОВИЧ, дана аварія на стан води у місті не вплинула. До того ж, лучани споживають воду з артезіанських свердловин із глибини 30 м. Проникнення будь-яких хімічних речовин на таку глибину із поверхні ґрунту чи повітря неможливе. Моніторинг стану повітря, води та ґрунту триватиме надалі. Комісія з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій двічі на місяць плануватиме заходи для контролю за екологічною ситуацією в місті.
Водночас міський голова Б.ШИБА розпорядився заборонити стихійну торгівлю продуктами із землі. „Несанкціонована торгівля із землі має бути не просто заборонена, а ліквідована як небезпечна для здоров`я лучан", – підсумував мер.
Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 16.55 у Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці внаслідок нез`ясованих обставин сталася аварія вантажного потяга. У складі потягу знаходилося 58 вагонів, у тому числі 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна, з жовтим фосфором. Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоотримувач - Польща (станція Оклеса). Внаслідок аварії зійшло з колії 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілося. Під час пожежі у повітря виділялися продукти хімічної реакції фосфору з повітрям, у результаті чого хмара зазначених речовин розповсюдилася на територію населених пунктів. У зону можливого хімічного забруднення потрапило 14 населених пунктів Буського та Радехівського районів Львівської області, у яких проживає близько 11 тис. чоловік. Із 13 населених пунктів у добровільному порядку евакуйовано 984 мешканців.
За повідомленням начальника військово-медичного центру Західного регіону полковника медичної служби Сергія ПЕТРУКА, зараз на лікуванні у центрі перебувають 42 постраждалих. З них 5 представників МВС, 2 – МНС і 1 – Держкомзв’язку. Крім того, меддопомога надається 14 цивільним особам. Їх стан оцінюється як середньої тяжкості. Постраждалих серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
До медичних закладів зі скаргами на стан здоров`я звернулася 81 особа, у тому числі 28 дітей та 25 працівників МНС.