Україна завершила розсекречення даних щодо уранових родовищ

Україна завершила процес розсекречення даних стосовно 9 родовищам уранових руд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом", генеральний директор держконцерну "Укратомпром" Андрій ДЕРКАЧ сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Розсекречення інформації стосовно дев`яти родовищах, велика складна робота, яка проводилася протягом останніх трьох місяців, вже завершена. Нарешті ми зможемо надати для наших партнерів реальні цифри щодо можливості розробки цих об`єктів", - сказав він.

При цьому А.ДЕРКАЧ додав, що інтерес до розробки родовищ уранових руд, розташованих на території України, в даний час проявляють компанії з Франції, США, Канади, Південної Кореї і Росії.

Як повідомляв УНІАН, у березні міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО дозволив зняти гриф секретності з даних стосовно дев`яти уранових родовищ, розташованих на території країни.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день Україна має 12 детально розвіданих уранових ендогенних родовищ. Згідно з опублікованими даними (початок 2005 року), розвідані запаси урану в Україні становлять 131 тис. тонн. Найбільші з них розташовані в Кіровоградському рудному районі.

Промисловий видобуток урану в Україні здійснює ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (Жовті води, Дніпропетровська область). Крім того, видобуток урану планує здійснювати ДП «Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд».

На українських АЕС експлуатується 15 енергоблоків типу ВВЕР сумарною встановленою потужністю 13,8 ГВт. Для забезпечення їх роботи щорічно необхідно близько 2,5 тис. тонн урану і 150 тонн комплектуючих із сплавів цирконію і неіржавіючих сталей.

Спотова ціна на уран минулого тижня (11-17 червня) дещо зросла - на 0,7% і станом на 18 червня зафіксувала на рівні 136 дол. за фунт U3O8.

Україна до 2030 року має намір наростити видобуток урану в 8,6 раза - з 0,8 тис. до 6,4 тис. тонн на рік.