Грищенко взяв до Росії українських м'ясо-молочних підприємців

Українські виробники м'ясної та молочної продукції розраховують на допомогу МЗС для отримання дозволу поставляти свою продукцію на ринок Росії.

Про це українським журналістам у Нижньому Новгороді (РФ) повідомили українські підприємці, які супроводжували главу МЗС України Костянтина ГРИЩЕНКА на переговорах з російськими колегами.

«Мені дуже приємно, що на українських виробників м'ясної продукції звернув увагу МЗС України. Я не можу поставляти продукцію компанії на російський ринок із 2006 року», - заявив після переговорів власник і керівник однієї з найбільших м'ясопереробних компаній «Глобино» Олександр КУЗЬМИНСЬКИЙ.

Він також зазначив, що компанія вже кілька років поспіль марно намагається одержати дозвіл від ветеринарної служби РФ на поставки своїх ковбасних виробів до Росії. «Питання вирішується тільки в Москві, навіть якщо ти хочеш експортувати до Нижнього Новгорода чи Дагестану. Тому тут без підтримки держави нам не обійтися», - пояснив український підприємець.

У свою чергу член ради директорів компанії «Мілкіленд» В’ячеслав РЕКОВ зазначив, що в своїй компанії відповідає, зокрема, і за постачання сировини на підвідомчі підприємства. Наприклад, на завод "Прометей", ввезення продукції якого було заборонене на територію Російської Федерації у зв'язку з тим, що в ній нібито знайшли пальмову олію.

«Хочу заявити, що це неможливо, тому що у нас взагалі заборонено ввезення на територію заводу будь-яких рослинних жирів», - сказав В.РЕКОВ і зазначив, що під час ланчу з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ цю інформацію було доведено до відома російської сторони.

«Ми готові проводити будь-які дослідження і експертизи, і розраховуємо, що російська сторона нас почує», - сказав він.

Окрім цього, генеральний директор «Данон-Україна» Дмитро ЗУБОВ повідомив, що його компанія не поставляє свою продукцію на ринок РФ. «Стратегічно нам російський ринок цікавий, адже Росія ще довго залишатиметься нетто-імпортером молочної продукції. Але ініціатива МЗС дуже важлива, приємно, що Міністерство почало чути бізнес, тому ми і приїхали до Нижнього Новгорода», - сказав він.

Водночас, К.ГРИЩЕНКО відзначив, що найбільших українських експортерів менш за все хвилюють політичні заяви і тональність висловлювань тих чи інших чиновників, будь вони з Росії або України. «Їхня мета - продавати, тому МЗС активно залучає українські підприємства до моїх закордонних візитів. І Нижній Новгород не виняток, де ми не лише порушили це питання під час переговорів, а й також організували керівникам наших підприємств низку зустрічей із нижньогородськими контрагентами, які потенційно можуть купувати українську продукцію», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Джерело в МЗС України повідомило, що головне завдання міністерства - не допустити політизування цього питання і показати російській стороні, що українські компанії готові до співпраці, до конструктивного діалогу з уповноваженими російськими відомствами і впевнені в якості продукції.

«Але увага до цієї теми, звичайно, з боку вищого керівництва країни значно зросла», - сказав співбесідник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд обнародував на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ЧП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.). Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.